Matthias Walkner (KTM): «Freude auf Duell mit Honda»

Für Red Bull-KTM-Rallye-Ass begann am Montagfrüh auf den Weg zur Dakar-Rallye nach Saudi-Arabien.

Der zweifache Cross Country-Weltmeister Matthias Walkner verbrachte die Weihnachtsfeiertage zwar noch daheim im Salzburger Land mit Partnerin Petra im Kreise seiner Familie. Für den 35-jährigen Kuchler begann aber schon am Montagmorgen gegen 4 Uhr früh das neue Abenteuer Dakar Rallye 2022, das in Jeddah gestartet wird und dort nach zwölf Etappen am 14. Januar nach 8375 km auch zu Ende geht.

Der Dakar-Sieger von 2018 packte schon am Weihnachtstag wenige Stunden vor der Bescherung statt den Geschenken die Koffer für die Dakar. «Es geht um Helme, verschiedene Bekleidung und Essen. Das ist jedes Jahr eine ziemliche Action», schildert Hiasi, der seine achte Dakar-Rallye fährt.

Übrigens: Bevor sich die Familie am Weihnachtsabend traf, ging es für alle geschlossen zum Covid-19-PCR-Test. Walkner durfte so kurz vor dem Beginn der Dakar keinesfalls irgendwelche Risiken eingehen.

«Die neue Lizenz ist erst am Donnerstag eingetroffen. Und einer meiner neuen Helme kommt erst am Montag vom Lackierer», verrät der Red Bull KTM-Star.

Gestärkt ist Walkner in jedem Fall. «Am Christtag gab es bei uns noch einen Braten. Da lasse ich es mir schon immer gut gehen und nehme mir ein Stück mehr.»

Walkner strotzt nach dem Rallye-WM-Titel 2021 nur so vor Selbstvertrauen: «Ich bin extrem motiviert und fahre wahrscheinlich sogar auf dem höchsten Niveau, auf dem ich je gefahren bin. Ich freue mich auf das Kräftemessen mit Honda!»

Red Bull KTM Factory Rally Team

Toby Price

Kevin Benavides

Matthias Walkner

Husqvarna Factory Rally Team

Luciano Benavides

Skyler Howles

GASGAS Factory Rally Team

Sam Sunderland

Daniel Sanders

KTM Tech3 Factory Rally Team

Danilo Petrucci