Das ist der Countdown zur Rallye Dakar 2022

Die Rallye Dakar 2022 rückt näher, in weniger als zwei Wochen machen sich über 1000 Fahrer mit fast 600 Fahrzeugen auf die beschwerliche Reise durch die Wüste in Saudi-Arabien. Was vorher noch alles passieren muss.

Viele Teilnehmer an der 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt werden Weihnachten im Kreis ihrer Familie verbringen, doch dann ist Eile geboten, denn noch in diesem Jahr stehen in Saudi-Arabien wichtige Termine an.

Während die Werksteams bereits vor Ort sind, wurde das Material der vielen Privatiers Anfang Dezember in Marseille verladen, am 27./28. Dezember können die Teilnehmer ihre Fahrzeuge in Jeddah in Empfang nehmen.

Im Anschluss müssen vom Veranstalter A.S.O. gestelltes Sicherheitsequipment abgeholt werden, bevor am 28./29. Dezember das gesamte Material in der Nähe der Hafenstadt einem letzten Test unterzogen werden kann. Anschließend erfolgt am 30./31. Dezember die technische Abnahme sowie Prüfung aller Dokumente.

Nachdem die Teilnehmer der Motorrad-Fraktion am letzten Tag des Jahres von A.S.O. für die Dakar 2022 eingewiesen wurden, startet die Rallye am Neujahrstag mit der Fahrt über 819 km nach Ha'il, wo in einem Prolog von 19 km die Startreihenfolge für den ersten Renntag am 2. Januar festgelegt wird. Der Veranstalter bezeichnet die ersten beiden Tage als Etappe 1a und 1b.

Nach Etappe 6 legt der Tross der Dakar am 8. Januar in Riad einen Ruhetag ein. Zu diesem Zeitpunkt haben die Piloten bereits über 4200 im Sattel ihrer Motorräder verbracht, davon fast 2300 bei Wertungsprüfungen.

Am 14. Januar ist nach 8177 km (4258 km als Wertung) die zwölfte und letzte Etappe vorgesehen. Am selben Tag erfolgt in Jeddah die Podiumszeremonie. In den Tagen darauf erfolgt die Verladung und Rücktransports des gesamten Materials nach Marseille.