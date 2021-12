Dakar 2022: Das passiert bis zum Start am 1. Januar

Die Dakar 2022 steht in den Startlöchern und bei den Teilnehmern steigt der Adrenalinpegel. Was zwei Tage vor dem Beginn der 44. Ausgabe noch passiert.

Am Dienstag haben die letzten Teams und Fahrer in der Hafenstadt Jeddah ihr Material in Empfang genommen, um die Motorräder rennfertig aufzubauen und zu testen. Nach der technischen Abnahme durch Veranstalter A.S.O. am Donnerstag und Freitag folgt als letzte Handlung vor dem Start die Einweisung der Piloten in die Besonderheiten der Dakar – über alle Kategorien gibt es 209 Rookies!

Zwischen Mitteleuropa und Saudi-Arabien besteht ein Zeitunterschied von zwei Stunden. Wenn am 1. Januar um 7:30 Uhr Ortszeit die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt gestartet wird, ist es hierzulande bereits 9:30 Uhr.

Die Dakar 2022 beginnt mit dem Prolog, den A.S.O. nun auch als Etappe 1A bezeichnet. Inmitten einer fast 600 km langen Überführung findet über eine Strecke von 19 km das eigentliche Qualifying statt. Die jeweils 15 besten der zwei Unterkategorien beginnen am 2. Januar in umgekehrter Reihenfolge die Etappe 1B.

Die Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Motorrad-Kategorie bleiben bestehen. Vor gefährlichen Passagen wird mit akustischen Signalen gewarnt, mitunter wird sogar ein Tempolimit vorgeschrieben. Das Roadbook wird erst am Renntag zehn Minuten vor dem Start herausgegeben und enthält entsprechende Kennzeichnungen. Airbagwesten sind für jeden Teilnehmer obligatorisch. Pro Renntag darf nur ein Satz Reifen verwendet werden.