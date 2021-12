Deutschsprachige Dakar-Helden: Walkner und 4 Rookies

In wenigen Tagen brechen die Teilnehmer an der Rallye Dakar 2022 in Richtung Saudi-Arabien auf. Von 146 Teilnehmer stammen nur fünf aus Deutschland und Österreich.

Mit 32 Teilnehmern ist Frankreich traditionell als größte Nation bei der Rallye Dakar 2022 vertreten, es folgen Italien und Spanien mit 15 bzw. 14 Piloten. Die restlichen 85 Dakar-Helden verteilen sich auf 33 weitere Länder – deutschsprachige Piloten sind rar.



Nur zwei Fahrer kommen aus Österreich, drei weitere haben einen deutschen Pass. Die Schweiz ist bei der 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt nicht vertreten.

Angeführt wird die Liste von Red Bull KTM-Werkspilot Matthias Walkner. Der Kuchler gewann die Dakar im Jahr 2018 und nimmt als aktueller Cross-Country-Rallies-Weltmeister seine achte Dakar in Angriff. Der 35-Jährige befindet sich in Bestform und zählt zum engsten Kreis der Favoriten.



Ebenfalls aus Österreich kommt Wolfgang Payr, der 2022 zum ersten Mal bei der Dakar startet und sich damit einen Traum erfüllt. «Ich bin kein sehr guter Fahrer – ich habe viel zu spät angefangen», sagte Payr. «Als ich vor zehn Jahren angefangen habe zu fahren, schien die Dakar völlig unerreichbar. Dann baute ich nach und nach meine Fähigkeiten aus. Zuerst Enduro-Rennen, dann die Romaniacs und schließlich die Africa Eco Rallye. Schritt für Schritt nahm die Vision, die Dakar zu fahren, in meinem Kopf Gestalt an.»



Übrigens: Der Tiroler ist Unternehmer in der Textilbranche, unter anderem mit dem Label Steinbock.

Auch die drei Starter aus Deutschland sind Rookies bei der Rallye Dakar. Mike Wiedemann schloss sich für sein Debüt dem niederländischen BAS-Team an. Der in Endingen am Kaiserstuhl lebende 23-Jährige reist nach einer Hand-Operation im November mit etwas Trainingsrückstand zur 44. Dakar-Ausgabe. Die diesjährige Rallye Marokko hatte Wiedemann als starker Elfter beendet!



«Man wächst an seinen Aufgaben», betonte Wiedemann. «Seit 3 Jahren bereite ich mich nun intensiv bei Rallies in Marokko, Trainings in Spanien und intensivem körperlichen Workout für mein größtes Ziel vor - die Teilnahme an der Rallye Dakar! Ich bin fest davon überzeugt alles gegeben zu haben, um ins Ziel zu kommen - ich bin bereit.»



Mit Verstärkung kommen Stephan und Thomas Preuss zur Dakar 2022 – sie sind Brüder. Die beiden Alstertaler betreiben schon viele Jahre Rallye-Sport und fuhren unter anderem bereits in Abu-Dhabi. Ste starten im Team ‹Reality Beats Fiction›, was viel aussagt.