Privatier sorgt bei Dakar 2022 für BMW-Comeback

Ein besonderer Teilnehmer an der Dakar 2022 ist José María García. 37 Jahre nach dem letzten Dakar-Sieg von BMW bringt der spanische Privatier die Farben des bayerischen Herstellers zurück zur härtesten Rallye der Welt.

Die Dakar 2022 wird vor allem von Motorrädern der Pierer Mobility Group dominiert – allein KTM und Husqvarna rüsten 80 Prozent der Teilnehmer aus. Mit großem Abstand folgen Honda und Yamaha sowie kleine Hersteller wie Hero, Sherco, Rieju oder Fantic.

Kurios: Als einer der größten Motorradhersteller weltweit ist BMW nur mit einem Motorrad vertreten, und das ist einem Privatier zu verdanken. Ein anderer Hersteller kam für José María García nicht infrage, nachdem er zwischen 2012 und 2014 mit einer GS1200 über 40 Länder auf vier Kontinente bereiste und dabei über 100.000 km zurücklegte.

BMW gewann die Dakar zuletzt 1985 mit Gaston Rahier. Weitere Siege wurden 1981 und 1983 durch Hubert Auriol sowie 1984 durch Rahier eingefahren.

Garcia ist kein Unbekannter bei der Rallye Dakar. Seit 2006 nahm er alle fünf Jahre an der härtesten Rallye der Welt teil, immer mit BMW. 2022 soll sein letzter Auftritt sein.

«2016 hatte ich eigentlich beschlossen, dass ich keine weitere Dakar fahren mehr werde. Diese Dakar war die einfachste, die ich je mitgemacht hatte, aber ich konnte sie nicht beenden. Auf Etappe 9 musste ich ein Notsignal senden, weil der GPS-Tracker nicht mehr funktionierte», erzählte der 49-Jährige. «Von der Dakar 2016 blieb also ein faden Beigeschmack und jetzt hoffe ich, dass es dieses Mal besser läuft. Die Rallye in Saudi-Arabien erinnerte mich an Afrika und deshalb habe ich mich entschieden, zurückzukehren.»

Nachdem der Spanier das erforderliche Kleingeld zusammen hatte – er wird unter anderem von BMW Madrid und BMW Saudi-Arabien unterstützt -, begann er mit der Vorbereitung. Zum Einsatz kommt eine BMW G450X Rallye

«Ich komme mit großer Begeisterung und sehr gut trainiert zurück», ist Garcia überzeugt. «Meine BMW ist kein fertiges Race-Bike. Es ist zehn Jahre alt, das ich mit nur 4000 km in fast neuwertigen Zustand gekauft habe. Dazu besorgte ich mir ein besseres Rallye-Raid-Kit als das, das ich 2011 und 2016 einsetzte. Mein einziges Ziel ist, die Dakar zu Ende zu fahren und dabei so wenig wie möglich zu leiden – aber sie so gut es geht zu genießen.»

Zur Erinnerung: Die 2008 bis 2010 gebauten BMW-Sportenduro hat Gene von Husqvarna. Dieses Motorrad wurde von Speedbrain in Stephanskirchen für die Dakar umgerüstet und fuhr 2013 sogar Etappensiege ein.