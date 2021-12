Hero im Pech: Nach Bühler fällt auch Franco Caimi aus

Nachdem das deutsch-indische Team Hero Motorsport bereits auf Sebastian Bühler verzichten musste, fällt mit Franco Caimi ein weiterer Stammfahrer aus. Aushängeschild Joaquim Rodrigues bekommt einen neuen Teamkollegen.

Franco Caimi wechselte nach der diesjährigen Dakar vom Yamaha-Werksteam zu Hero Motorsport an die Seite von Joaquim Rodrigues und dem Duisburger Sebastian Bühler. Mit diesen drei Piloten war das von Speedbrain in Stephanskirchen organisierte Team gut aufgestellt.

Doch es sollte anders kommen. Bühler fällt für die Rallye Dakar 2022 nach einem Unfall im November auf der vierten Etappe der ‹Abu Dhabi Desert Challenge› aus. Und nun muss Hero auch noch auf Caimi verzichten. Der Argentinier war ebenfalls im November beim Training in Dubai gestürzt und brach sich dabei den rechten Arm sowie einige Rippen. Die Hoffnungen des 33-Jährigen, dennoch an der am 1. Januar beginnenden 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt teilnehmen zu können, haben sich nicht erfüllt.

Um Rodrigues nicht alleine ins Rennen schicken zu müssen, verpflichtete Hero Aaron Mare. Der Südafrikaner war schon 2020 im Werksteam der Honda Racing Corporation bei der Dakar am Start, schied jedoch bereits auf der ersten Etappe aus.

Mare hat seine Wurzeln im Motocross, fährt seit 2016 aber konsequent Rallye. Zu seinen Karrierehighlights zählen Podestplätze und Siege bei der UAE Baja Championship, Dubai International Baja und Emirates Desert Championship. 2021 wurde er Vierter bei der Abu-Dhabi Desert Challenge – einen Platz hinter Rodrigues.