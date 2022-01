Dakar 2022, Freitag: Eine weitere Schleife um Riad 06.01.2022 - 19:03 Von Tim Althof

© A.S.O./Charly Lopez Mason Klein (KTM) © A.S.O. Die Route für Freitag

Wie bereits am Donnerstag führt auch die sechste Etappe der Rallye Dakar 2022 am Freitag von und bis Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Am finalen Tag der ersten Woche kommt es noch einmal auf die Navigation an.