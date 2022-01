Überraschung: Sherco mischt bei Dakar 2022 vorne mit

Sherco ist mit drei Motorrädern bei der Dakar 2022 vertreten. Ohne sonderlich in Erscheinung zu treten, platzierte Lorenzo Santolino seine 450 SEF Rally in der Gesamtwertung vor Favoriten der großen Werke.

Sherco ist eine kleine Motorradschmiede mit Sitz in Spanien und Frankreich, die Mitarbeiterzahl beträgt unter hundert. Bei der Rallye Dakar mischt das 1998 gegründete Unternehmen seit 2009 mit.

Für die Dakar 2022 entwickelte Sherco eine speziell präparierte Werksmaschine auf Basis der Enduro 450 SEF Factory. Die leichte Racing-Enduro ist die Basis für das Rallye-Motorrad. An diese Enduro sind größere Front- und Hecktanks angebaut, die aber so schmal gehalten sind, dass sie den Fahrer kaum einschränken in seiner Bewegungsfreiheit. Die Federelemente liefert Kayaba.

Nach drei Etappen lässt sich bereits ein positives Fazit ziehen: Mit Lorenzo Santolino fordert Sherco die Konkurrenz heraus. Der Spanier agiert unauffällig, aber zuverlässig und taktisch klug. Als Gesamtsechster liegt er nur elf Minuten hinter Dakar-Leader Sam Sunderland (GASGAS).

«Ich bin zufrieden damit, wie es bisher gelaufen ist. Wichtig ist, nicht zu viel Zeit zu verschwenden und nicht zu weit vorne oder zu weit hinten zu liegen», hielt Santolino nüchtern fest. «Die Etappe war lang, weil ich den ganzen Tag allein war. Es war sandig, die Navigation aber nicht so schwierig. In den Dünen habe ich es ruhig angehen lassen, da fehlt mir ein wenig der Rhythmus und ich riskiere es lieber nicht. Mit dem Bike fühle ich mich immer besser. Je mehr Kilometer ich fahre, umso besser läuft es.»