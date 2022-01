Dakar: Etappe 4 serviert das Hauptgericht der Woche

Die 44. Ausgabe der legendären Rallye Dakar erreicht am fünften Wettbewerbstag Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens. Mit 465 Kilometern steht für die Fahrer die längste Wertungsprüfung auf dem Fahrplan.

Wegen der starken Regenfälle in der Wüste von Saudi-Arabien am Montag konnte das Biwak nicht planmäßig eingenommen werden und die ursprüngliche Marathonetappe wurde in eine normale Prüfung gewandelt. Für die Dakar-Piloten mit Sicherheit von Vorteil, denn so war ein normaler Service der Mechaniker am Abend gestattet und auch der zweite Teil am Dienstag wurde unter normalen Bedingungen durchgeführt, wenn auch etwas verkürzt.

Am Mittwoch führt die Route der härtesten Rallye der Welt die Fahrer in die Metropole Riad. Die Stadt zählt über 6,5 Millionen Einwohner und liegt zentral in Saudi-Arabien. Riad ist Sitz der saudi-arabischen Regierung, des Parlaments, aller staatlichen Zentralbehörden sowie zahlreicher diplomatischer Vertretungen, auch der Hauptpalast des Königshauses Saud befindet sich dort.

Die vierte Etappe der diesjährigen Rallye Dakar umfasst insgesamt 707 Kilometer, davon sind 242 km Verbindungsetappe und harte 465 km gehen in die Wertung des Wüstenklassikers. Fast 200 Kilometer Hochgeschwindigkeitspiste erwartet die Teilnehmer, einige Dünenketten und ein steiniger Zieleinlauf krönen die Etappe. Der Mittwoch wird in gewisser Weise der Hauptgang der ersten Woche sein, Fehler sind nicht erlaubt.