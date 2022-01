Dakar 2022, Etappe 7: Großer Tag für Honda und Yamaha

Mit Etappe 7 startet die Rallye Dakar in die zweite Woche. Es war ein entscheidender Tag, der insbesondere für GASGAS ein Rückschlag bedeutete. Honda holte den Etappensieg, Yamaha übernahm die Gesamtführung.

Die siebte Etappe begann bereits vor Beginn der eigentlichen Wertungsprüfung mit dem Sturz von Daniel Sanders (GASGAS) dramatisch. Für den Gesamtdritten ist die Dakar 2022 mit Brüchen am rechten Arm gelaufen.



Somit musste Leader Sam Sunderland (GASGAS) die Etappe eröffnen, direkt hinter dem Engländer ging der Gesamtzweite Matthias Walkner (Red Bull KTM) auf die Piste. Bis Rennmitte hielten sich beide wacker im Rennen, doch am Wegpunkt bei 259 km kamen sie mit 20 Minuten Rückstand an. Im Ziel war ein Verlust von 22 bzw. 25 min angesagt.

Schnellster Pilot am Sonntag war der Chilene Nacho Cornejo, der mit seiner Honda die Tageswertung seit Wegpunkt 121 anführte und am Ende seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Dakar feierte. Zweiter, und damit bester KTM-Pilot, wurde mit nur 44 sec Rückstand Vorjahressieger Kevin Benavides. Weniger als drei Minuten verlor der tapfere Joan Barreda (Honda) auf seinen Teamkollegen. Der Spanier hatte sich auf Etappe 5 die Schulter lädiert.



Nur etwas mehr als 8 min büßte Lorenzo Santolino ein, der mit der neuen Sherco sehr solide Leistungen zeigt.



Eingeschränkt von einer genähten Fleischwunde am linken Oberarm verlor Dakar-Rookie Danilo Petrucci (Tech3-KTM) am Sonntag 27 min.

Aus allen Schwierigkeiten hält sich weiterhin Yamaha-Ass Adrien Van Beveren heraus. Der Franzose leistete sich auf keiner Etappe einen Fehler und ging mit 7 min Rückstand aussichtsreich platziert in den Ruhetag. Die siebte Etappe spulte Van Beveren mit 12 min Rückstand auf den Tagessieger ab, doch damit ist der 31-Jährige neuer Dakar-Leader!



In der Gesamtwertung zeichnen sich die diesjährigen Favoriten allmählich ab. Mit Walkner, Benavides und Sunderland liegen drei Piloten nur 5 min hinter dem Leader, es folgen der erstaunliche Sherco-Pilot Lorenzo Santolino (+ 6:30 min) sowie die Honda-Piloten Pablo Quintanilla und Barreda mit 8 min Rückstand. Der zweifache Dakar-Sieger Toby Price liegt mit 28 min noch hinter dem besten Privatfahrer Stefan Svitko.

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.