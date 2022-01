Leader Sam Sunderland: «Halb Meter hohe Steinwälle» 08.01.2022 - 15:18 Von Ivo Schützbach

© GASGAS Sam Sunderland musste neue Linien suchen

Zur Halbzeit der Rallye Dakar 2022 in Saudi-Arabien liegen zwei GASGAS-Piloten in den Top-3, Sam Sunderland führt die Wertung an. Der Brite bezeichnete die sechste Etappe am Freitag als «unglaublich».