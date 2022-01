Drama: Daniel Sanders muss operiert werden 09.01.2022 - 09:10 Von Günther Wiesinger

© GASGAS Daniel Sanders

Nach dem Sieg in der abgebrochenen Freitag-Etappe kündigte Daniel Sanders an, er werde in der 2. Dakar-Woche voll auf Angriff fahren. Heute ist der Gesamtdritte schwer gestürzt.