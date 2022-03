Die Deutsche Rallye-Meisterschaft 2022 bei n-tv

Nachrichtensender zeigt das DRM-Magazin exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen, Highlight-Magazin On-Demand kostenlos verfügbar bei RTL+, 30 Minuten Highlights bei «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft».

Rallye-Fans sitzen auch in diesem Jahr wieder bei n-tv in der ersten Reihe. Der Nachrichtensender zeigt von allen sieben Läufen der Deutschen Rallye-Meisterschaft exklusiv die Highlights im frei empfangbaren Fernsehen. An jedem Wochenende nach den Rennveranstaltungen wird das 30-minütige DRM-Magazin «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» jeweils am Samstagmittag und Sonntagmorgen ausgestrahlt. Alternativ kann das Magazin auch bei ntv.de und der Streamingplattform RTL+ kostenlos online abgerufen werden. Neben News und spannenden Hintergrundgeschichten aus der Deutschen Rallye-Meisterschaft gibt es auch das Neueste vom ADAC Opel e-Rally Cup, der bei vier Veranstaltungen Rennen im Rahmenprogramm der DRM austrägt.

Der Sender von RTL Deutschland zeigt zusätzlich zur umfassenden Berichterstattung über die höchste deutsche Rallye-Liga weitere Motorsporthöhepunkte aus Deutschland. Im Magazin zur Deutschen GT-Meisterschaft dreht sich wie gewohnt alles um das ADAC GT Masters. Auch hier strahlt n-tv je Rennwochenende am darauffolgenden Samstag und Sonntag aus.

«PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» – Sendezeiten:

ADAC Rallye Erzgebirge

Samstag, 30.04.22 13:10 Uhr

Sonntag, 01.05.22 07:30 Uhr (Whd.)

ADAC Actronics Rallye Sulingen

Samstag, 14.05.22 12:30 Uhr

Sonntag, 15.05.22 06:10 Uhr (Whd.)

ADAC Rallye Stemweder Berg

Samstag, 18.06.22 12:10 Uhr

Sonntag, 19.06.22 06:30 Uhr (Whd.)

Rallye ADAC Mittelrhein

Samstag, 09.07.22 12:10 Uhr

Sonntag, 10.07.22 06:30 Uhr (Whd.)

ADAC Saarland-Pfalz Rallye

Samstag, 27.08.22 13:10 Uhr

Sonntag, 28.08.22 07:30 Uhr (Whd.)

ADAC Cimbern Rallye

Samstag, 08.10.22 12:10 Uhr

Sonntag, 09.10.22 06:30 Uhr (Whd.)

ADAC 3-Städte-Rallye

Samstag, 22.10.22 12:10 Uhr

Sonntag, 23.10.22 06:30 Uhr (Whd.)