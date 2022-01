Premiere: ADAC vergibt erstmals DRM Gentlemen Trophy

Eigene Wertung in der Deutschen Rallye-Meisterschaft für ältere RC2-Rallyefahrzeuge startberechtigt sind Rallye-Piloten ab 40 Jahren, fünf Veranstaltungen zwischen April und August

In drei Monaten beginnt die neue Saison der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Neben der Neustrukturierung unter Einbeziehung des bisherigen ADAC Rallye Masters in die DRM feiert eine neue Sonderwertung am 22./23. April bei der ADAC Rallye Erzgebirge ihre Premiere: Zum ersten Mal wird der Sieger der «DRM Gentlemen Trophy» gesucht. Die neue Sonderwertung des ADAC wird bei fünf von sieben DRM-Läufen in der Saison 2022 ausgeschrieben.

Gewertet werden Fahrzeuge der Klasse RC2 mit einer Homologation vor dem 31.12.2015, die Vorgängermodelle der aktuellen Topklasse mit Fahrzeugen wie Peugeot 208 T16 R5, Skoda Fabia R5, Citroen DS3 R5, Ford Fiesta R5 Mk I oder verschiedene S2000-Modelle. Die Rallye-Piloten müssen mindestens 40 Jahre alt sein, um wertungsberechtigt zu sein. Um eine Chancengleichheit unter den ambitionierten Gentlemen-Motorsportlern zu ermöglichen, sind ehemalige Deutsche-, Europa- oder Weltmeister und aktuelle DMSB Prioritätsfahrer nicht zugelassen. Der ADAC behält sich das Recht vor, Wild Cards für einen Start in der Trophy zu erlauben.

Bei insgesamt fünf DRM-Läufen wird für die DRM Gentlemen Trophy eine eigene Wertung erstellt. Der Sieger erhält 30 Punkte, die nachfolgenden Piloten bis zum 15 Platz sammeln ebenfalls Zähler. Absolviert ein Fahrer alle Läufe mit demselben Co-Piloten wird das Duo gemeinsam gewertet. Der Fahrer bzw. das Gespann mit der höchsten Punktzahl im Gesamtklassement aller eingeschrieben Teilnehmer dieser Klasse erhält am 20. August bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye die «DRM Gentlemen Trophy 2022».

Einschreibungen für die neue Gentlemen Trophy innerhalb der DRM sind ab sofort und noch bis zum Nennschluss am 15. März online unter adac.de/drm möglich.

Termine DRM Gentlemen Trophy-Wertungen:

22./23. April 2022: ADAC Rallye Erzgebirge

06./07. Mai 2022: ADAC Actronics Rallye Sulingen

10./11. Juni 2022: ADAC Rallye Stemweder Berg

01./02. Juli 2023: Rallye ADAC Mittelrhein

19./20. August 2022:ADAC Saarland-Pfalz Rallye

Termine Deutsche Rallye-Meisterschaft 2022

22./23. April 2022: ADAC Rallye Erzgebirge

06./07. Mai 2022: ADAC Actronics Rallye Sulingen

10./11. Juni 2022: ADAC Rallye Stemweder Berg

’01./02. Juli 2022: Rallye ADAC Mittelrhein

19./20. August 2022: ADAC Saarland-Pfalz Rallye

30. Sept./1. Oktober 2022: ADAC Cimbern Rallye

14./15. Oktober 2022: ADAC Knaus Tabbert 3-Städte-Rallye