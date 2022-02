Rallye Erzgebirge: Sachsenring wird Rallye-Piste

Die «Rallye Erzgebirge» kehrt nach zwei Jahren Zwangspause als Auftakt der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) zurück und die Fans dürfen sich über zwei Neuerungen freuen.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause kehrt die «Rallye Erzgebirge» in diesem Jahr zurück und wird am 22. und 23. April die Auftaktveranstaltung der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) 2022 sein. Wie der gastgebende Chemnitzer AMC e. V. im ADAC mitteilte, wird das aber nicht nur ein lang herbeigesehntes Comeback mit dem bewährten Konzept sein. Man hält gleichzeitig zwei Neuerungen bereit, die nicht nur bei eingefleischten Rallye-Fans auf ein positives Echo stoßen dürften.

Nachdem seit 2006 Stollberg Dreh- und Angelpunkt war, wird in diesem Jahr das Rallye-Zentrum mit Fahrerlager, Service-Platz und Orga-Zentrum am Sachsenring aufgeschlagen. «Wieder aufgeschlagen» muss man sagen, denn das war schon Anfang der 2000er-Jahre und zuletzt 2005 der Fall.

Die zweite gravierende Neuerung im Vergleich zu den letzten Jahren betrifft die Zeitenjagden. So werden die Teilnehmer bei der 57. Ausgabe der «Erze», wie sie meist nur liebevoll genannt wird, am abschließenden zweiten Fahrtag die letzte und entscheidende Wertungsprüfung auf dem Sachsenring bestreiten. Auch das ist nicht ganz neu und war zuletzt 2002 der Fall.

Doch da die Kult-Rallye seit 1963 nun einmal «Rallye Erzgebirge» heißt, werden mit Mitteldorf, Oberdorf, Jahnsdorf und dem weiteren Rundkurs in Grünhain auch wieder viele traditionelle Wertungsprüfungen gefahren. Während in Grünhain und auf dem Sachsenring reine Asphalt-Prüfungen auf dem Programm stehen, werden die weiteren der insgesamt rund 90 Wertungsprüfungskilometer teilweise auf losem Untergrund ausgetragen.

Die Siegerehrung wird dann ebenfalls am Sachsenring durchgeführt. Insgesamt wurde das Konzept etwas gestrafft, sodass nach dem Teilnehmerfeld der Deutschen Rallye Meisterschaft noch eine sogenannte Rallye 70 (nur 70 Wertungsprüfungskilometer und für kleinere bzw. Breitensport-Teams geeignet) angehängt wird.

Programmhefte, Tickets und Fan-Aufkleber wird es ab dem 15. April in vielen Vorverkaufsstellen der Region (unter anderem auch Tankstellen) geben. Auch der immer mehr an Bedeutung gewinnende Online-Vorverkauf mit Zustellung per Post wird möglich sein. Weitere Infos zur «57. ADAC Rallye Erzgebirge» gibt es auf der Website der Veranstaltung.