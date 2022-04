Erzgebirge: Griebel führt nach dem ersten Tag

Beinharte Fights beim Auftakt zur Deutschen Rallye-Meisterschaft 2022: Drei Teams auf drei verschiedenen Fabrikaten sind nach der ersten Etappe nur um 1,3 Sekunden getrennt.

Die DRM-Saison 2022 läuft! Und schon ab dem ersten Kilometer zeichnet sich bei der 57. ADAC Rallye Erzgebirge ein harter Mehrkampf um den Sieg ab. Nach den ersten beiden Wertungsprüfungen (Rundkurs Mitteldorf 1 und 2) führten zunächst Philip Geipel/Katrin Becker-Brugger im Skoda Fabia Rally2 EVO vor Björn Satorius/Hanna Ostlender (Ford Fiesta Rally2) sowie DRM-Titelverteidiger Marijan Griebel mit Copilot Tobias Braun auf dem heißen Sitz des Citroën C3 Rally2. Am späten Freitagabend wirbelte eine nachträgliche Zeitenkorrektur das Klassement an der Spitze allerdings nochmals durcheinander. Griebel geht nun als Führender in die zweite Etappe, nur zwei Zehntelsekunden dahinter lauert Satorius, den seinerseits nur 1,1 Sekunden von Geipel trennen.

Auch Lokalmatador Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian liegen im VW Polo Rally2 mit 2,1 Sekunden Rückstand noch voll in Schlagdistanz, während Dominik Dinkel/Ursula Mayrhofer nach der Bestzeit in WP1 wegen eines gebrochenen Stoßdämpfers am Ford Fiesta Rally2 hinten links mehr als zehn Sekunden verloren und auf Zwischenrang 5 zurückfielen.

Schnellstes Team in der neuen „Gentlemen Trophy“ sind nach dem ersten Tag Dennis Rostek/Michael Wenzel (Skoda Fabia R5) mit 5,5 Sekunden Vorsprung auf Georg Berlandy/Peter Schaaf und Oliver Bliss/Stephan Schneeweiß (alle Peugeot 208 T16 R5).

In der stark besetzten DRM2 für zweiradgetriebene Fahrzeuge führen am Freitagabend Sepp Wiegand/Christoph Gerlich im Peugeot 208 Rally4 vor Ron Schumann/Claudia Harloff und René Noller/Stefan Kopczyk (alle Opel Corsa Rally4) sowie Geburtstagskind Nico Knacker (seit heute 25 Jahre alt) und Enrico Flores-Trigo im Renault Clio Rally4. Diese vier Teams sind nur um fünf Sekunden getrennt. Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4) wurden unmittelbar nach der Bestzeit in WP1 von einer gebrochenen Antriebswelle eingebremst.

Die zweite Etappe der ADAC Rallye Erzgebirge beginnt am Samstag ab 11.52 Uhr. Das Ziel ist nach acht Wertungsprüfungen gegen 20.30 Uhr erreicht.