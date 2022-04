Neuer Anlauf von Dominik Dinkel bei Rallye Sulingen

Beim zweiten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft in Sulingen sitzt neben Dominik Dinkel wieder Pirmin Winklhofer, Ford Fiesta Rally2 evo ist durch ZM-Racing Team wieder perfekt vorbereitet.

Die deutsche Rallyemeisterschaft wird am 5/6. Mai 2022 mit dem zweiten Lauf fortgesetzt. Man wechselt vom Erzgebirge nach Niedersachsen, wo an den beiden Rallyetagen insgesamt 450 Kilometer zu fahren sind. Davon werden fast 160 Kilometer auf den 13 Sonderprüfungen absolviert.

Mit dabei ist auch wieder Dominik Dinkel mit Unterstützung der Brose Unternehmens-Gruppe als Hauptsponsor, sowie dem österreichischen Einsatzteam von ZM-Racing und wieder mit dem frisch verheirateten Pirmin Winklhofer als Co-Pilot. Dinkel belegte beim Saisonauftakt im Erzgebirge nach einer fahrerisch sehr guten Leistung den vierten Gesamtrang. Er hatte jedoch dabei einiges Pech und musste durch einen gebrochenen Stoßdämpfer einen großen Zeitverlust verdauen. Trotzdem gelang es ihm immer wieder, sich in den Dreikampf an der Spitze mit Geipel, Tannert und Griebel von den Platzierungen hergesehen, auf den einzelnen Wertungsprüfungen, sehr positiv einzubringen.

Dazu Dominik Dinkel: «Manchmal hat man eben Pech, so musste ich mit dem gebrochenen Dämpfer mehr als sechs Kilometer zurücklegen, dieser Rückstand war gegen die drei Erstplatzierten ganz einfach nicht mehr aufzuholen. Trotzdem heißt mein Ziel am Ende der Saison, die Meisterschaft zu gewinnen. Rein von den einzelnen gefahrenen Zeiten her, ist dies möglich. Diese Erfahrungen habe ich nun nach Sulingen mitgenommen und hoffe diesmal von irgendwelchen anderen Einflüssen verschont zu bleiben.»

Auch ZM Racing Teamchef Max Zellhofer zeigt sich optimistisch: «Was das Auto zu leisten imstande ist, hat sich im Erzgebirge noch auf der vorletzten Prüfung gezeigt, wo Dominik mit dem reparierten Boliden Bestzeit gefahren ist. Trotzdem haben wir den Ford Fiesta vor der Sulingen Rallye wieder gewissenhaft untersucht, um wirklich mechanische Probleme auszuschließen. Natürlich hoffen wir jetzt auch das notwendige Glück zu haben, vom Speed her gesehen sollte es keinerlei Probleme geben, Dominik bringt sehr viel Erfahrung mit und ist jederzeit in der Lage, auch eine Rallye zu gewinnen.»

Stand in der Meisterschaft nach dem ersten Lauf:

1.Philip Greipel 32 Punkte

2. Julius Tannert 27 Punkte

3. Marijan Griebel 26 Punkte

4. Dominik Dinkel 23 Punkte.