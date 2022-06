Tabellenführer Geipel am Stemweder Berg vorne

Spitzenreiter Geipel/Becker-Brugger liegen nach dem Auftakt der ADAC Rallye Stemweder Berg in Führung, Erfolgs-Duo peilt beim dritten Stopp der Deutschen Rallye-Meisterschaft dritten Sieg an. Philip Geipel bleibt weiter

Philip Geipel bleibt weiter auf Erfolgskurs. Beim Auftakt der ADAC Rallye Stemweder Berg am Freitag gewann der DRM-Spitzenreiter mit Beifahrerin Katrin Becker-Brugger zwei von drei hart umkämpften Wertungsprüfungen. Damit setzte sich das Erfolgs-Duo an die Spitze der Top-Klasse in der DRM, die mit 20 RC2-Startern einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnete. Von Beginn an lieferten sich die Piloten und ihre Beifahrer beim dritten Tourstopp der Deutschen Rallye-Meisterschaft einen spektakulären Schlagabtausch und zeigten auf den ersten 28,78 Kilometern der mit 168,40 Kilometern längsten Rallye im DRM-Kalender hochklassigen Motorsport.

Christian Riedemann feierte ein gelungenes Saisondebüt. Der 34-Jährige lag bei einer Wertungsprüfung zwar vorn, wurde am Ende aber mit seinem Co-Pilot Nico Otterbach im neuen Hyundai i20 N Rally2 bei einem minimalen Rückstand von 0,7 Sekunden Zweiter. Dahinter belegte der aktuelle Meister Marijan Griebel mit Beifahrer Tobias Braun (Citroën C3 Rally2) Rang drei. Julius Tannert und Frank Christian liegen mit dem Volkswagen Polo GTI R5 als Vierte in Schlagdistanz ebenso wie Björn Satorius und Hanna Ostlender, die im Cockit des Ford Fiesta Rally2 die Top Fünf komplettierten.

Auch bei den Rallye-Piloten in der Klasse DRM2 ging es auf den anspruchsvollen Strecken rund um die ostwestfälische Stadt Lübbecke hoch her. Nach einem ruhigen Beginn steigerte sich das Duo Martin Christ und Heinke Möhrpahl im Opel Corsa Rally4 und liegt mit dem knappen Vorsprung von 2.5 Sekunden vor Raffael Sulzinger und Beifahrerin Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4). Nico Knacker und Enrico Flores-Trigo im Renault Clio Rally4 belegten Platz drei.

Breitensport auf allerhöchstem Niveau boten die Fahrer bei den DRM Nationals, dem ehemaligen ADAC Rallye Masters. Lediglich 0,4 Sekunden hinter den führenden Gaststartern Richard Genesca und Fabrice Nambruide aus Frankreich beendeten Christopher Gerhard und Christian Frorath (Mitsubishi Lancer Evo X) die ersten drei Wertungsprüfungen auf Platz zwei. Knapp dahinter folgen Andreas Dahms und Paul Schubert mit ihrem Porsche 911 als Dritte. Nichts Neues dagegen bei der Gentlemen Trophy, wo das Team Dennis Rostek/Michael Wenzel (Skoda Fabia R5) da weitermachte, wo es in Sulingen aufgehört hatte und an der Spitze liegt. In der DRM Classic gehen Walter Gromöller und Philipp Musholt im Opel Ascona 400 am Samstag als Führende in die zweite, lange Etappe bei der ADAC Rallye Stemweder Berg.

Am Samstag geht es für die Rallye-Asse um 8:06 Uhr weiter. Vor ihnen liegen zwölf Wertungsprüfungen mit einer Länge von 139,62 Kilometern. Zielankunft ist um 20:06 Uhr am Lübbecker Marktplatz.