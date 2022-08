Tannert: Angriff auf DRM-Spitze in der 2. Saisonhälfe 17.08.2022 - 10:23 Von Toni Hoffmann

© Tannert Juluis Tannert

Julius Tannert kämpft um den Titel der Deutschen Rallyemeisterschaft und will in der zweiten Saisonhälfte voll angreifen. Los geht’s bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye am kommenden Wochenende.