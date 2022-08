Saarland: Lokalmatador Griebel nach erstem Tag vorne

Mit Konstanz zur Führung: Duo Marijan Griebel/Tobias Braun beendet Tag eins der ADAC Saarland-Pfalz Rallye, dem fünften Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft, an der Spitze

Starke Vorstellung vom aktuellen Deutschen Rallye-Meister Marijan Griebel und seinem Co-Piloten Tobias Braun im Citroën C3 Rally2 beim Auftakt der diesjährigen ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um St. Wendel. Das Duo gewann zwar keine der vier Wertungsprüfungen, landete aber dreimal auf Platz zwei und einmal auf dem dritten Rang. Das Ergebnis der großen Konstanz: Die Führung in der Top-Klasse DRM nach den Prüfungen am Freitag.

Hinter dem Lokalmatador aus Hahnweiler folgen mit nur 1,3 Sekunden Rückstand die Gesamtführenden der Meisterschaft Philip Geipel und Katrin Becker-Brugger im Skoda Fabia Rally2 Evo, die zwei WPs für sich entschieden. Auch das drittplatzierte Duo Julius Tannert und Frank Christian (Volkswagen Polo GTI R5) gewann eine WP am ersten Tag der ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Der Rückstand auf die Spitze beträgt 2,3 Sekunden. Dominik Dinkel mit Beifahrer Pirmin Winklhofer im Ford Fiesta Rally2 als Vierter sicherte sich ebenfalls eine WP und wird am Samstag versuchen, den Rückstand von 3,3 Sekunden wettzumachen. Für Björn Satorius und Hana Ostlender im Cockpit eines Ford Fiesta Rally2 wird der Angriff auf die Spitze zu einer großen Herausforderung, liegen sie doch 23,6 Sekunden hinter Marijan Griebel.

Stimmungsvoller Start

Stimmungsvoller Start der ADAC Saarland-Pfalz Rallye nach der Sommerpause: Viele Zuschauer versammelten sich bei hochsommerlichem Wetter auf dem historischen Schlossplatz in St. Wendel und sorgten so für eine großartige Kulisse. „Die große Fan-Resonanz hier in der Region und die vielen Fans beim Start motivieren mich zusätzlich und verursachen bei mir eine Gänsehaut“, sagte der Gesamtführende Philip Geipel kurz vor der Fahrt durch den Startbogen um 16:50 Uhr.

Im Gelände revanchierten sich die Fahrerduos bei den Zuschauern mit Rallye-Sport der Extraklasse. In der ersten Wertungsprüfung lagen am Ende die Top-Fünf gerade einmal 2,1 Sekunden auseinander. Aber nicht nur die Besatzungen in der Top-Kategorie DRM begeisterten die Fans. Auch in der DRM2 ging es spannend zu. Die Gesamtführenden Martin Christ und Heinke Möhrpahl im Opel Corsa Rally4 wurden ihrer Favoritenrolle bisher gerecht und liegen in Führung. Auf den Plätzen folgten Raffael Sulzinger und Beifahrerin Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4) sowie Jonas Ertz und Maresa Lade (Opel Corsa Rally4).

In der Gentlemen Trophy stehen Dennis Rostek und Michael Wenzel (Škoda Fabia R5) seit der ADAC Rallye Mittelrhein bereits als Sieger fest. Kein Grund für die beiden nachzulassen: Sie liegen auch beim fünften Saisonlauf in Führung und wollen sich den fünften Sieg in Folge holen. Georg Berlandy und Peter Schaaf (Peugeot 208T 16) folgen auf Platz zwei, Dritte sind Oliver Bliss und Stephan Schneeweiß.

Bei den DRM Nationals, ehemalig ADAC Rallye Masters, sind nach vier Wertungsprüfungen in der besten Klasse NC1 Hanno Brocker und Selina Thomas das Maß der Dinge. Im Mitsubishi Lancer Evo VIII liegen sie vor den Markenkollegen Michael Bieg und Cornelia Nemenich. Auf Platz drei rangieren Andreas Dahms und Paul Schubert, die außerdem mit ihrem Porsche 911 in der DRM Classic auf Platz eins liegen.

Am Samstag geht es mit der fünften Wertungsprüfung „Lebacher Land 1“ ab 8:48 Uhr in den Finaltag der ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Für die Aktiven stehen insgesamt zehn Wertungsprüfungen mit einer Länge von 105,14 Kilometern auf dem Programm. Die Zuschauer können die Zielankunft und die Siegerehrung ab 19 Uhr auf dem Schlossplatz in St. Wendel live erleben.