Deutsche Rallye-Meisterschaft wieder bei n-tv

Nachrichtensender präsentiert Highlights im frei empfangbaren Fernsehen, DRM-Magazin On-Demand kostenlos abrufbar bei der Streamingplattform RTL+, ADAC Rallye Erzgebirge erster von fünf Tourstopps 2023.

Rallye-Fans kommen auch in diesem Jahr bei n-tv auf ihre Kosten. Der Nachrichtensender präsentiert in dem 30-minütigen DRM-Magazin «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» exklusiv die Highlights von allen Events. Die Sendung wird am Wochenende nach den Rennveranstaltungen jeweils am Samstagmittag und Sonntagmorgen im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Zudem kann das Magazin bei ntv.de und der Streamingplattform RTL+ kostenlos online abgerufen werden. Neben News, Informationen und Hintergrundgeschichten aus der DRM erfahren die Zuschauer auch das Neueste vom ADAC Opel e-Rally Cup. Der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal wird in dieser Saison dreimal im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft ausgetragen.

DRM-Auftakt ist die ADAC Rallye Erzgebirge am 30. März/1. April in Stollberg. Weiter geht es Anfang Mai mit der ADAC Actronics Rallye Sulingen. Einen Monat später wird die Zeitenjagd bei der Rallye ADAC Mittelrhein im Industriepark Region Trier in Föhren fortgesetzt. Mitte August ist die ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um St. Wendel Gastgeber des vorletzten Saisonlaufs. Das große Finale sehen die Fans Ende September in Lübbecke, wo nach der ADAC Rallye Stemweder Berg die Champions geehrt werden.

Nachdem sich der AvD zu Jahresbeginn aus der Sachsen-Rallye zurückgezogen hat, haben Gesprächen mit unterschiedlichen Veranstaltern keine Möglichkeit ergeben, eine Ersatzveranstaltung für die Veranstaltung in Sachsen zu nominieren. Der Deutsche Rallye-Meister 2023 wird somit bei fünf Events ermittelt. Ziel für die DRM 2024 ist es, wieder mindestens sechs Läufe auszurichten.

„PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft” – Sendezeiten

ADAC Rallye Erzgebirge

Samstag, 8.4.23: 12:10 Uhr

Sonntag, 9.4.23: 06:30 Uhr (Wdh.)

ADAC Actronics Rallye Sulingen

Samstag, 13.5.23: 12:10 Uhr

Sonntag, 14.5.23: 06:30 Uhr (Wdh.)

Rallye ADAC Mittelrhein

Samstag, 17.6.23: 12:10 Uhr

Sonntag, 18.6.23: 06:30 Uhr (Wdh.)

ADAC Saarland-Pfalz Rallye

Samstag, 26.8.23: 12:10 Uhr

Sonntag, 27.8.23: 06:30 Uhr (Wdh.)

ADAC Rallye Stemweder Berg

Samstag, 7.10.23: 12:10 Uhr

Sonntag, 8.10.23: 06:30 Uhr (Wdh.)