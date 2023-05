Neuer Anlauf von Patrik Dinkel in der DRM

ZM Racing hat Ford Fiesta Rallye2 nach Unfall im Erzgebirge fit gemacht Diesmal wird Lisa Retzer die Co-Pilotin von Patrick Dinkel bei der Rallye Sulingen sein, Andre Kachel ist noch verletzt.

Das österreichische ZM-Racing Team hat den Ford Fiesta Rallye2, der im Rahmen der Deutschen Rallyemeisterschaft bei der Rallye Erzgebirge vor 3 Wochen ziemlich intensiv bei einem Ausritt beschädigt wurde, in Rekordzeit wieder in einen Top-Zustand gebracht. Nun kommt der Bolide bei der ADAC Rallye Sulingen neuerlich zum Einsatz. Am Steuer ist wieder Patrik Dinkel, der jüngere Bruder von Dominik Dinkel zu sehen, diesmal aber mit der österreichischen Co-Pilotin Lisa Retzer, weil Andre Kachel noch immer an seinen Rippenverletzungen leidet, die er sich beim Unfall im Erzgebirge zugezogen hat.

Die Rallye Sulingen findet am 5/6. Mai 2023 statt und ist der zweite Lauf im deutschen Championat. Es ist eine Rallye mit einer Gesamtlänge von 452 Kilometer in die elf Prüfungen mit 114 Kilometern enthalten sind. 140 Nennungen sind beim Veranstalter eingegangen.

Zum Start selbst meint Patrik Dinkel: «Leider hatte ich im Erzgebirge diesen Ausritt, ich bin auf Schlamm gekommen, der Wagen rutschte über eine Böschung und blieb an einem Baum hängen. Für Andre Kachel tut es mir natürlich leid, dass er sich dabei verletzt hat und noch nicht fit ist. Ich selbst hatte keine Probleme und bin schon nach einer Woche mit meinem Mitsubishi bei der Tiefenbach-Rallye an den Start gegangen. Leider fehlt mir jetzt die Erfahrung einen R5 zu lenken, da wir schon sehr früh ausgefallen sind. Daher werde ich jetzt einfachen fahren, schauen was dabei herauskommt und hoffentlich mehr Spaß haben. Die Konkurrenz ist diesmal enorm, da die Rallye auch zur niederländischen Meisterschaft zählt. Nicht weniger als 23 Rallye 2 Fahrzeuge werden an den Start gehen.»

Patrik Dinkel wird mit der Startnummer 14 in Sulingen unterwegs sein. In der Deutschen Meisterschaft führt derzeit aktuell Julius Tannert mit 34 Punkten vor Marijan Griebel 29 und Titelverteidiger Philip Geipel mit 23 Zählern.