Julius Tannert will zurück an die DRM-Spitze

Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian kämpfen um den Titel der Deutschen Rallyemeisterschaft und möchten bei den letzten beiden Saisonläufen zurück an die Spitze der Punktetabelle.

Der Kampf um die DRM-Krone ist entbrannt und gleich vier Fahrer haben realistische Chancen auf den Titel des Deutschen Rallyemeisters am Saisonende. Mit der ADAC Saarland-Pfalz Rallye läutet die DRM die zweite Saisonhälfte ein. Die Traditionsveranstaltung rund um St. Wendel wartet mit sommerlichen Wetterbedingungen und schnellen Asphaltpisten auf die Piloten.

Darunter auch Julius Tannert und Frank Christian im Škoda Fabia RS Rally2 vom Eurosol Racing Team Hungary. Nach einem Sieg, einem zweiten Platz und einem Ausfall befindet sich das Duo mit 21 Punkten Rückstand auf dem vierten Gesamtplatz. Bei noch zu vergebenen 70 Punkten verspricht die Schlussphase der Meisterschaft spannend zu werden und Tannert/Christian wollen bei den letzten beiden Rallyes die Spitze der DRM zurückerobern. Keine leichte Aufgabe. Dennoch zeigt sich der Zwickauer motiviert:

«Ich freue mich auf diese Schlussphase. Wir sind gut vorbereitet und ich möchte bei der Saarland-Pfalz ein Ausrufezeichen setzen», so Tannert. «Wir wollen unsere Chance auf den Titel wahren und werden alles geben. Das wird nicht leicht, aber wir sind hoch motiviert. Einen Fehler dürfen wir uns jedoch nicht mehr erlauben.»

Die ADAC Saarland-Pfalz Rallye beginnt mit einem Test am Donnerstag und startet am Freitagnachmittag mit vier Prüfungen. Am Sonntag sehen weitere sechs WPs auf dem Programm. Bei zu erwartenden sommerlichen Temperaturen wird die Rallye zur Hitzeschlacht. (Tannert)

DRM-Punktestand 2023:

1. Christian Riedemann 83

2. Philip Geipel 71

3. Marijan Griebel 64

4. Julius Tannert 62

5. Dennis Rostek 48