Neuer Corona-Alltag: Kochen, Training, Sim-Racing

#STAYHOME – diese Leitlinie gilt auch für die BMW-Werksfahrer. Dabei ist für sie aber alles andere als Däumchendrehen angesagt.

Die BMW-Fahrer nutzen aktuell die Zeit, um sich fit zu halten und damit bestens vorbereitet zu sein auf die ersten Rennen. Der zweifache DTM-Champion Marco Wittmann zum Beispiel lässt seine Fans regelmäßig über seine Social-Media-Kanäle an seinen Übungseinheiten zuhause teilhaben.

«Im Moment mache ich tatsächlich sehr, sehr viel Sport – ob Ausdauertraining, Kraft, Koordination oder auch Mentaltraining», bestätigt Wittmann.

Auch bei Lucas Auer, neu im BMW DTM-Kader, steht der Sport wie bei fast allen im Vordergrund: «Ich mache zwei Einheiten am Tag. Es hält dich fit und du fühlst dich gut. Ich habe hier zuhause in Kufstein ein Laufband, ein Ergometer und eine Armkurbel für meine Ausdauerübungen. Dazu mache ich alle meine speziellen Nacken-, Core- und sonstigen Übungen, die ich brauche, um mich fit zu halten.» Beim Training zuhause werden die Fahrer auch von Formula Medicine unterstützt und bekommen speziell abgestimmte Trainingspläne.

Sheldon van der Linde ist zuhause in Südafrika mit einigen Trainingsgeräten ausgestattet. «Ich bin nun fitter als je zuvor und fühle mich noch besser auf die Saison vorbereitet als in den vergangenen Jahren. Denn durch die Pause habe ich die Zeit, konstant an meiner Fitness zu arbeiten und mich darauf zu konzentrieren», sagt van der Linde.

Eine Disziplin nimmt bei fast allen BMW-Fahrern viel Raum ein: das Sim-Racing, das eine der Säulen der Aktivitäten des BMW Group Motorsports ist. Van der Linde und Philipp Eng gehören zu den «alten Hasen» im Sim-Racing. Glock und Auer sind nun ebenfalls eingestiegen und haben sich einen Simulator zugelegt.

Zeit für die Familie

Ein positiver Aspekt der aktuellen Situation ist für viele BMW Werksfahrer, dass sie nun viel Zeit mit ihren Familien verbringen können. «Sonst wohne ich während der Saison in Deutschland. Ich habe zuletzt vor drei Jahren so viel gemeinsame Zeit mit ihnen verbracht, von daher ist das trotz der aktuellen weltweiten Krise schön», so van der Linde.

Glock erklärt zwar mit einem Schmunzeln, dass es als Familienvater manchmal «eine Challenge ist, die Kinder von morgens bis abends bei Laune zu halten», bestätigt aber ebenfalls: «Es ist schön, jetzt viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Die Kinder genießen es auch. Es ist natürlich auch für sie etwas ungewohnt, weil sie wissen, dass ich eigentlich viel unterwegs bin, aber sie freuen sich, dass ich jetzt da bin.»

Abseits von Fitnesstraining, Sim-Racing, Familienleben und Heimunterricht nutzen die BMW Fahrer die momentane Pause auch, um ganz alltägliche Dinge zu erledigen. «Zum Beispiel Gartenarbeit, oder mal die Hofeinfahrt zu kehren – all solche Dinge, die man sonst hektisch zwischendrin einschiebt, wenn man mal zuhause ist», erklärt Wittmann.

Ein neues Hobby hat Glock für sich entdeckt: Er macht einen Online-Kochkurs. «Das hatte ich schon lange vor. Jetzt habe ich es endlich geschafft», so Glock. «Das macht viel Spaß, ist aber auch eine große Challenge und komplettes Neuland für mich. Aber es klappt schon ganz gut.»