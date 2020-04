DTM Trophy: Neuer Kalender und 20 Starter

Mit der Anpassung des DTM-Rennkalenders 2020 ergibt sich auch für die neue DTM Trophy ein neuer Terminplan. Die sechs Rennwochenenden sind nun für einen Zeitraum zwischen Juli und November vorgesehen.

Das Stadtrennen auf dem Nürnberger Norisring (10.–12. Juli) bildet den Saisonauftakt für die neue GT-Rennserie im DTM-Rahmenprogramm; das Saisonfinale wird vom 6.–8. November auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg ausgetragen.

Damit haben nun nicht nur die zwölf bereits eingeschriebenen Teams ein höheres Maß an Sicherheit für ihre Saisonplanung.

Die Nennliste umfasst derzeit 20 Fahrzeuge der Marken Mercedes-AMG, McLaren, Audi, BMW, Porsche und Aston Martin.

Unter den schon bestätigten Fahrern befinden sich Namen wie Sophie Hoffmann, Felix von der Laden (beide Car Republic), Ben Tuck, Max Koebolt (beide Walkenhorst Motorsport), Felix Hirsiger (Allied Racing), David Serban (Carbogaz Racing), Fidel Leib, Jan Kisiel (beide Leipert Motorsport), Kelvin Snoeks (Racing One) und Ben Green (FK Performance).

«Die Zahl von 20 eingeschriebenen Fahrzeugen stellt eine starke Basis dar und zeigt, dass das Konzept der DTM Trophy in der Kundensport-Szene bestens angenommen wird», sagt Frederic Elsner, Direktor Event bei der DTM-Dachorganisation ITR. «Mit dem neuen Rennkalender bieten wir nicht nur den bereits eingeschriebenen Fahrern und Teams der DTM Trophy ein höheres Maß an Planungssicherheit. Das ist uns gerade in der aktuellen Situation ein besonderes Anliegen – aber auch im Hinblick auf die weiteren Interessenten, die nun ihre Motorsport-Saison planen möchten. Wir befinden uns diesbezüglich in sehr guten Gesprächen mit potenziellen Teams.»

Neuer Stichtag für die Einschreibung

Aufgrund der Neustrukturierung des DTM-Trophy-Rennkalenders und der damit verbundenen Verschiebung des Saisonstarts, hat die ITR auch einen neuen Stichtag für die Einschreibefrist festgelegt. Interessierte Teams können sich nun bis zum 1. Juni 2020 zu den bekannten Konditionen einschreiben.

Die Einschreibegebühr beträgt 23.000 Euro zzgl. USt. pro Teilnehmer – wobei den Teilnehmern neben Reifen von Serienpartner Hankook auch der Kraftstoff bei allen offiziellen Veranstaltungen der DTM Trophy kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. An die Top 3 der Gesamtwertung werden nach Saisonende insgesamt 150.000 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Der beste Junior-Pilot bis 22 Jahre qualifiziert sich zudem für eine Testfahrt in einem DTM-Auto am Ende der Saison.

Die Teilnehmerliste (Stand: 3. April 2020)

# Team Fahrzeug

2 Leipert Motorsport Mercedes AMG

3 Team GT McLaren 570S

4 Leipert Motorsport Mercedes AMG

5 Racing One Audi R8 LMS

6 Racing One Audi R8 LMS

8 Car Republic Audi R8 LMS

10 FK Performance Motorsport BMW M4

11 FK Performance Motorsport BMW M4

15 Jörg van Ommen Autosport Mercedes AMG

18 PROsport racing Porsche Cayman Pro4

19 Leipert Motorsport Mercedes AMG

30 Allied Racing Porsche 982 MR

33 Team GT McLaren 570S

34 Walkenhorst Motorsport BMW M4

35 Walkenhorst Motorsport BMW M4

36 MRT Aston Martin Vantage

46 MRT Aston Martin Vantage

77 Carbogaz Racing Audi R8 LMS

94 Car Republic Audi R8 LMS

99 Phoenix Racing t.b.a.