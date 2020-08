DTM: In Assen wieder mit Fans auf den Tribünen

Gute Nachrichten für alle DTM-Fans: Die Tourenwagenserie öffnet am vierten Rennwochenende in Assen ihre Tribünen.

Trotz der Coronavirus-Pandemie öffnet die DTM ihre Tribünen: Beim vierten Lauf vom 4. bis 6. September in Assen dürfen nach aktuellem Planungsstand am Samstag und Sonntag jeweils 10.000 Zuschauer an die Rennstrecke in den Niederlanden.

«Das ist eine großartige Nachricht für uns und für alle Fans der DTM! Wir können es kaum erwarten, endlich wieder Zuschauer an der Rennstrecke zu begrüßen. Die DTM ist in Spa-Francorchamps stark in die Saison gestartet und erfreulich viele Zuschauer haben die Rennaction im TV und auf den Online-Plattformen verfolgt. Doch zu einem Rennen gehören begeisterte Fans auf den Tribünen – nicht nur in Assen, sondern hoffentlich auch bei weiteren Rennen der DTM 2020», sagte DTM-Chef Gerhard Berger, der auch bei den deutschen Rennen wieder Fans begrüßen will.

Hoffnung macht dabei der AvD-Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring, der an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag jeweils 5000 Fans pro Renntag an die Strecke lassen darf. Die DTM macht im September gleich zweimal (11.-13. und 18.-20.) Station in der Eifel. Doch natürlich ist das abhängig von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen.

«Ein großer Vorteil ist, dass der TT Circuit Assen sehr viel Platz bietet. Wir haben die längste Tribüne in Europa, auf der wir die Möglichkeit haben, unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 10.000 Fans pro Tag zu empfangen, mit Parkplätzen an jeder Tribüne, direktem Zugang zu jedem Sektor und festen Sitzplätzen», sagte Lee van Dam vom Veranstalter in Assen.

Die Zuschauer erleben in Assen nicht nur den vierten Saisonlauf der DTM. Im Rahmenprogramm fahren die Belcar Endurance Championship, die Tourenwagen Classics, die Supercar Challenge und der Mazda MX5 Cup. Für die DTM ist es das zweite Gastspiel in Assen.

Um die erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und vor allem den Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten, ist das Platzangebot limitiert. Die Tribünen werden streng getrennt je nach Anreise – mit dem Pkw oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln – zugeordnet.

Weil der Fahrerlager-Zutritt weiterhin nicht gestattet ist und auch Besucher vorerst auf die Showacts verzichten müssen, wurde der Ticket-Preis von normalerweise bis zu 79 Euro auf 49 Euro für Erwachsene (Jugendliche von 7 bis 14 Jahre: 24,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre: frei) angepasst. Erhältlich sind die Tribünenkarten ebenso wie Parktickets nur im Vorfeld des DTM-Events bis Freitag, 4. September, 18:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt verlieren bereits früher erworbene Assen-Tickets, die noch nicht in Gutscheine umgetauscht wurden, ihre Gültigkeit. Bereits ausgestellte Gutscheine können jederzeit und veranstaltungsunabhängig im DTM-Ticketshop und über die DTM-Tickethotline eingelöst werden.

Tageskarten für Samstag oder Sonntag sind für 49 Euro ab sofort im DTM-Ticketshop (www.tickets.dtm.com) und über die DTM-Tickethotline (+49 1806 386 386) erhältlich.