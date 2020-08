DTM-Premiere: So sehen die neuen Grid Girls aus

Nach dem Aus der Deutschen Post als Sponsor haben die Grid Girls ein neues Outfit erhalten. Beim DTM-Auftakt in Spa feierten die neuen Grid Girls ihr Debüt

Ganz so auffällig wie früher waren sie diesmal nicht, ins Auge fielen sie trotzdem: Die neuen Grid Girls. Denn nach dem Aus der Deutschen Post als Sponsor und den knallgelben Outfit musste ein neues Design gefunden werden.

Die österreichische Star-Designerin Marina Hoermanseder hat sich der Aufgabe angenommen und die Outfits in Kooperation mit dem österreichischen Sportabgasanlagenspezialist Remus entworfen.

Die insgesamt 18 Grid Girls tragen Outfits mit auffallenden Gürtelschnallen und veganen Lederbändern in Form so genannter Strap-Skirts. Aus einem abgefahrenen, nachhaltigen Material: Ananasleder.

Als Hommage an die drei Austragungsländer der diesjährigen DTM-Saison wurden jeweils eigene Outfits in den Länderfarben rot-gelb-schwarz für Belgien, orange-weiß-blau für die Niederlande und schwarz-rot-gold für Deutschland kreiert, die an den entsprechenden Rennwochenenden zum Einsatz kommen.

Wer die Designerin nicht kennt: Kreationen von Hoermanseder haben auch schon Stars wie Lady Gaga, Rihanna, Kylie Jenner oder Taylor Swift auf den roten Teppichen Hollywoods getragen.

Die Outfits der Designerin werden im Anschluss der DTM-Saison Ende November online versteigert. Der gesamte Erlös wird karitativen Zwecken gespendet.

«Unser Ziel ist es, die DTM in diesem Jahr etwas jünger und moderner zu inszenieren und dadurch auch neue Zielgruppen anzusprechen. Umso mehr haben wir uns gefreut, als wir von der Kooperation unseres langjährigen Partners Remus mit Marina Hoermanseder gehört haben. Mehr Glamour kann man nicht an die Rennstrecke bringen», sagte ITR-Geschäftsführer Marcel Mohaupt.