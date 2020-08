DTM Spa: So liefen die Audi-Festspiele im Fernsehen

Die DTM ist am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet, Fans sind aktuell noch nicht zugelassen. Die TV-Bilanz fällt nach dem ersten Wochenende durchwachsen aus.

Die DTM-Fans müssen in dieser Saison vorerst mit dem Fernsehen Vorlieb nehmen, denn Zuschauer sind inmitten der Corona-Pandemie erst einmal nicht zugelassen.

Das galt für den Saisonauftakt in Spa und gilt auch für die Events auf dem Lausitzring im August (14.-16. sowie 21.-23.). DTM-Chef Gerhard Berger hofft, dass zumindest ein gewisser Teil an Zuschauern im September zugelassen werden kann, doch das ist aktuell komplett offen.

Solange können die Fans die Serie wie gewohnt in Sat.1 (und in diversen Streams) verfolgen. Die TV-Zahlen zum Auftakt liegen nun vor – berauschend sind sie nicht.

Am Samstag sahen 510.000 Menschen den Fünffach-Erfolg von Audi. Wichtiger für die interne Bewertung durch die Verantwortlichen ist der Marktanteil, und da sah es besser aus: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen brachte es die DTM auf 7,3 Prozent Marktanteil und lag damit nur leicht unter dem Senderschnitt im Juli von 7,6 Prozent. Insgesamt betrug der Marktanteil 5,3 Prozent.

Der Sonntag verlief ein wenig freundlicher. Da sahen 600.000 Fans den erneuten Audi-Fünffachsieg. Der Marktanteil lag insgesamt bei 4,7 Prozent, in der für den Sender wichtigen Zielgruppe bei 6,6 Prozent.

Insgesamt ein durchwachsener Auftakt für den TV-Partner, der natürlich wie auch die Serien-Verantwortlichen darauf setzt, dass es bei den nächsten Rennen nicht bei der Audi-Dominanz bleibt, sondern dass BMW eine bessere Rolle spielen kann.

Die Bilanz von DTM-Chef Gerhard Berger: «Ein spannendes zweites Rennen, in dem bis zur letzten Runde um den Sieg gekämpft wurde. Genau so soll es sein. Mit zwei würdigen Gewinnern an diesem Wochenende, die auch im letzten Jahr schon die Topleute waren. Auch Robin Frijns hat einen guten Eindruck hinterlassen. Dieses Wochenende war auch teilweise geprägt von der Reifensituation, besonders bei den heißen Bedingungen am Samstag, aber auch das gehört zum Motorsport. Das einzige, das ich mir noch gewünscht hätte, ist, dass BMW mehr auf Augenhöhe mit Audi wäre. Das waren sie an diesem Wochenende ganz klar nicht. Ich hoffe, dass BMW bis zum nächsten Rennen seine Hausaufgaben so macht, dass sie auch im Kampf um den Sieg eine Rolle spielen können. Ansonsten war es ein gelungenes Wochenende.»

Zum Vergleich: Unter dem Strich verfolgten 2019 im Schnitt 616.000 Zuschauer die Rennen, womit Sat.1 die Quote vom ersten Jahr (595.000) leicht übertreffen konnte.

Die Quoten in der Übersicht:

Die Saison 2020 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Spa: 0,51/0,6 MA: 7,3/6,6

Die Saison 2019 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Hockenheim: 0,82/0,86 MA: 7,2/6,3

Zolder: 0,41/0,52 MA: 6,5/5,4

Misano: 0,48/0,43 MA: 5,6, 4,5

Norisring: 0,34/0,80 MA: 5,1/7,6

Assen 0,54/0,70 MA: 6,2/6,5

Brands Hatch: 0,62/0,63 MA: 5,4/6,6

Lausitzring: 0,50/0,63 MA: 8,0/6,0

Nürburgring: 0,51/0,61 MA: 6,9/6,9

Hockenheim 2: 0,68/1,02 MA: 7,9/7,4



Gesamtschnitt: 0,616

Die Saison 2018 (Samstag/Sonntag in Millionen):

Hockenheim: 0,70/0,63

Lausitzring: 0,47/0,69

Budapest: 0,66/0,87

Norisring: 0,58/0,58

Zandvoort: 0,52/0,61

Brands Hatch: 0,51/0,59

Misano: 0,46/0,41 (auf Kabel eins)

Nürburgring: 0,52/0,60

Spielberg: 0,55/0,74

Hockenheim 2: 0,50/0,71



Gesamtschnitt: 0,595