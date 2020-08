DTM am Lausitzring im Fernsehen und im Stream

Am Wochenende absolviert die DTM auf dem Lausitzring das zweite Rennwochenende. SPEEDWEEK.com sagt, wann und wo ihr Training, Qualifying und Rennen live verfolgen könnt.

Der erste Double-Header der DTM steht unmittelbar bevor: Auf dem Lausitzring treffen Audi und BMW am Wochenende (14. bis 16. August) zum zweiten Schlagabtausch aufeinander. Runde drei folgt nur eine Woche später an gleicher Stelle, allerdings auf einer anderen Strecken-Variante.

Die Trainingsessions:

Auf dem Lausitzring gibt es am Freitag zwei Trainingssessions. Von 13 bis 13.45 Uhr sowie von 16.30 bis 17 Uhr haben Fahrer und Teams die Möglichkeit, das Auto für das Rennwochenende abzustimmen.

Die Sessions könnt ihr im Livestream auf ran.de, auf der Facebook-Seite von ran, auf dem YouTube-Kanal der DTM und auf der neuen Plattform Grid DTM verfolgen!

Die Qualifyings:

Die Zeitenjagd bestimmt die Startaufstellung, und bringt für die drei Erstplatzierten bereits Punkte. Die Qualifyings beginnen am Samstag und am Sonntag jeweils um 10.45 Uhr. Beide Sessions werden auf ran.de, auf YouTube und auf Grid DTM übertragen.

Die Rennen:

Die DTM-Übertragung in Sat.1 beginnt in der Lausitz an beiden Tagen um 13 Uhr, die Rennen um 13.30 Uhr. Kommentator ist Eddie Mielke, ihm zur Seite steht in Timo Scheider ein versierter Ex-DTM-Pilot. Moderatoren sind Andrea Kaiser und Matthias Killing.

Das Rennen läuft auch im Livestream auf ran.de. Special der Online-Übertragung: Im Stream gibt es keine Werbung.

Neues Portal für die Fans:

Die DTM hat zum Saisonstart «DTM Grid» als kostenloses OTT-Portal («Over-the-Top“-Content») mit Bewegtbildinhalten, die unter grid.dtm.com über den Internetbrowser auf PC, Tablet oder Handy abrufbar sind, an den Start gebracht. Über das Portal kann man alle Sessions sehen.

Fans können über eine eigene Liveregie ihren persönlichen Videostream konfigurieren. Zur Auswahl stehen verschiedene Kamerasignale aus unterschiedlichen Perspektiven, die individuell im Splitscreen zusammengestellt werden. Außerdem ist es möglich, zwischen den Cockpits hin- und herzuzappen. Highlight-Clips und exklusive Hintergrundberichte vom Rennwochenende ergänzen das Angebot. Ein Videoarchiv ergänzt die aktuelle Berichterstattung, womit auch die Action früherer DTM-Rennen jederzeit erlebbar bleibt. Auch die Rahmenrennserien werden ab dem Saisonstart in Belgien mit allen Sessions live oder on demand zu sehen sein.

In der Schweiz:

MySports hat sich in der Schweiz die Rechte gesichert und ist 2020 als übertragender Sender dabei. MySports überträgt von den Rennwochenenden sowohl die Qualifyings als auch die Rennen.

Die Übertragungszeiten in der Übersicht:

Freitag



13:00 Uhr: 1. Freies Training (Livestream auf ran.de, Facebook-Seite ran.de, YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid)



16:30 Uhr: 2. Freies Training (Livestream auf ran.de, Facebook-Seite ran.de, YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid)



Samstag



10:45 Uhr: Qualifying Rennen 1 (Livestream ran.de, YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid, MySports)

12:55 Uhr: Rennen 1 (Sat.1, Livestream ran.de, DTM Grid, MySports)



Sonntag



10:45 Uhr: Qualifying Rennen 2 (Livestream ran.de YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid)

12:55 Uhr: Rennen 2 (Sat.1, Livestream ran.de, DTM Grid, MySports)