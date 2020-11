DTM Hockenheim: Das große Finale in TV und Livestream

Am Wochenende steigt das große Finale der DTM-Saison 2020. Wir haben für euch die Übertragungszeiten und die Kanäle, wo ihr mitfiebern könnt.

Die DTM-Saison 2020 war die kürzeste in der Geschichte. Wenn am Sonntag das letzte Rennen absolviert wurde, hat man wegen der Coronakrise innerhalb von 100 Tagen immerhin neun Rennwochenenden durchgezogen – und man hat einen Meister, den letzten der Class-1-Ära.

Vor den letzten beiden Rennen hat Titelverteidiger René Rast 19 Punkte Vorsorung auf seinen Verfolger Nico Müller, 41 Zähler sind es auf den dritten Audi-Titelkandidaten Robin Frijns.

Es geht aber auch um die Zukunft. 2021 geht die DTM in eine neue Ära, dann mit GT3-Autos und Kundenteams. Zu den Plänen wird DTM-Chef Gerhard Berger am Freitag ab 10 Uhr eine Live-Präsentation abhalten – bereits dort können Fans live dabei sein.

Wir haben alle Übertragungszeiten und Kanäle im Überblick:

Die Trainingsessions:

In Hockenheim gibt es am Freitag zwei Trainingssessions. Von 13 bis 13.45 Uhr sowie von 16.20 bis 16.50 Uhr haben Fahrer und Teams die Möglichkeit, das Auto für das Rennwochenende abzustimmen.

Die Sessions könnt ihr im Livestream auf ran.de, auf der Facebook-Seite von ran, auf dem YouTube-Kanal der DTM und auf der Plattform Grid DTM verfolgen!

Die Qualifyings:

Die Zeitenjagd bestimmt die Startaufstellung, und bringt für die drei Erstplatzierten bereits Punkte. Die Qualifyings beginnen am Samstag und am Sonntag jeweils um 10.30 Uhr. Beide Sessions werden auf ran.de, auf YouTube und auf Grid DTM übertragen.

Die Rennen:

Die DTM-Übertragung in Sat.1 beginnt in Hockenheim an beiden Tagen um 13 Uhr, die Rennen um 13.30 Uhr. Kommentator ist Eddie Mielke, ihm zur Seite steht in Timo Scheider ein versierter Ex-DTM-Pilot. Moderatoren sind Andrea Kaiser und Matthias Killing.

Die Rennen laufen auch im Livestream auf ran.de. Special der Online-Übertragung: Im Stream gibt es keine Werbung.

DTM Grid:

«DTM Grid» gibt es seit dieser Saison als kostenloses OTT-Portal («Over-the-Top“-Content») mit Bewegtbildinhalten, die unter grid.dtm.com über den Internetbrowser auf PC, Tablet oder Handy abrufbar sind. Über das Portal kann man alle Sessions sehen.

Fans können über eine eigene Liveregie ihren persönlichen Videostream konfigurieren. Zur Auswahl stehen verschiedene Kamerasignale aus unterschiedlichen Perspektiven, die individuell im Splitscreen zusammengestellt werden. Außerdem ist es möglich, zwischen den Cockpits hin- und herzuzappen. Highlight-Clips und exklusive Hintergrundberichte vom Rennwochenende ergänzen das Angebot. Ein Videoarchiv ergänzt die aktuelle Berichterstattung, womit auch die Action früherer DTM-Rennen jederzeit erlebbar bleibt.

In der Schweiz:

MySports ist in der Schweiz als übertragender Sender dabei. MySports überträgt von den Rennwochenenden sowohl die Qualifyings als auch die Rennen.

Die Übertragungszeiten in der Übersicht:

Freitag



10.00 Uhr: Live-Präsentation zur Zukunft der DTM (Livestream auf ran.de, YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid)



13:00 Uhr: 1. Freies Training (Livestream auf ran.de, Facebook-Seite ran.de, YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid)



16:20 Uhr: 2. Freies Training (Livestream auf ran.de, Facebook-Seite ran.de, YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid)



Samstag



10:30 Uhr: Qualifying Rennen 1 (Livestream ran.de, YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid, MySports)



13:00 Uhr: Rennen 1 (Sat.1, Livestream ran.de, DTM Grid, MySports)



Sonntag



10:30 Uhr: Qualifying Rennen 2 (Livestream ran.de YouTube-Kanal der DTM, DTM Grid)



13:00 Uhr: Rennen 2 (Sat.1, Livestream ran.de, DTM Grid, MySports)