DTM-Kalender 2021: Neun Events, Start in Russland

Am Freitag hat die ITR im Rahmen einer Präsentation der Zukunft der DTM den neuen Rennkalender präsentiert. Starten wird die Saison 2021 Ende Mai in St. Petersburg.

DTM-Chef Gerhard Berger hatte es angekündigt: Die Planung der Saison 2021 wird noch maßgeblich von der Coronavirus-Pandemie beeinflusst. Denn die DTM will möglichst wieder vor Fans fahren, nachdem 2020 wegen Corona die meisten Events ohne Zuschauer über die Bühne gingen.

«Wichtig war es uns, den Kalender spät anzusetzen, um die Fans wieder dabei zu haben», sagte Berger: «Das Rückgrat ist Deutschland und das nahe Ausland haben wir mitgenommen.»

Der späte Start soll zudem Teams, Rennserien und Partnern zusätzliche Zeit zur Vorbereitung für den Restart geben. Bis Anfang Oktober stehen neun Rennwochenenden im Kalender.

Dazu zählen vier traditionelle Läufe in Deutschland: auf dem Norisring in Nürnberg, dem Lausitzring sowie dem Nürburgring und in Hockenheim.

Mit Assen in den Niederlanden und Zolder in Belgien sind zwei grenznahe Rennstrecken im Plan. Der Red Bull Ring in Österreich, Monza in Italien sowie der neue Kurs von St. Petersburg komplettieren den Kalender.

DTM-Terminkalender 2021:

1. 28.–30. Mai: Igora Drive, St. Petersburg* – Russland

2. 11.–13. oder 18.–20. Juni: Monza – Italien

3. 02.–04. Juli: Norisring – Deutschland

4. 23.–25. Juli: DEKRA Lausitzring (GP-Kurs) – Deutschland

5. 06.–08. August: Zolder – Belgien

6. 20.–22. August: Nürburgring – Deutschland

7. 03.–05. September: Red Bull Ring – Österreich

8. 17.–19. September: Assen – Niederlande

9. 01.–03. Oktober: Hockenheim – Deutschland

vorbehaltlich der Genehmigung durch die FIA / *- Bestätigung steht noch aus