Zukunft bei BMW: Neue Aufgaben für die DTM-Stars

Nach dem werksseitigen Ausstieg aus der DTM war es für einige BMW-Stars unklar, wie es weitergeht. Erste Einsätze eines Trios sind nun bekannt.

Nach dem Ende der Prototypen-Ära der DTM und dem Ausstieg von Audi und BMW wird immer deutlicher, wie es für die Ex-DTM-Fahrer weitergeht.

Audi hatte zuletzt mitgeteilt, dass neben DTM-Champion und Formel-E-Pilot René Rast auch Nico Müller und Mike Rockenfeller Werksfahrer bleiben. Robin Frijns, Loic Duval und Jamie Green gehören hingegen nicht mehr zum Kader.

Bei BMW wurde lediglich Sheldon van der Linde für zwei weitere Jahre bestätigt, er kümmert sich unter anderem um die Entwicklung des neuen BMW M4 GT3.

Doch jetzt kommt etwas Licht ins Dunkel.

Ex-Meister Marco Wittmann hatte bei SPEEDWEEK.com bereits bestätigt, dass er einen Vertrag für 2021 hat. Der Deutsche wird am 30./31. Januar bei den 24 Stunden von Daytona teilnehmen, wie die Münchner mitteilten. Er sitzt mit John Edwards, Jesse Krohn und Augusto Farfus in einem Auto.

Ebenfalls mit dabei: Philipp Eng und Timo Glock, die im Schwesterauto zusammen mit Bruno Spengler und Connor De Phillippi an den Start gehen. Heißt: Auch Eng und Glock gehören 2021 zum Werksfahrer-Kader von BMW.

Vor allem Engs Zukunft war offen, sein Vertrag lief 2020 aud. Er wird mit dem BMW Team RLL 2021 bei den vier IMSA-Langstreckenklassikern in Daytona, Sebring, Watkins Glen und Road Atlanta antreten, in Daytona stoßen Wittmann und Glock hinzu.

«Ich hoffe, dass wir die Daytona-Siege aus den vergangenen beiden Jahren wiederholen können und dass ich die Chance bekomme, um den Endurance-Titel zu kämpfen. 2019 habe ich nach Sebring die Fahrerwertung angeführt, danach waren jedoch keine IMSA-Renneinsätze mehr für mich geplant. Daher freue ich mich umso mehr auf diese Saison», sagte Eng.





Wittmann kehrt erstmals seit seinem Einsatz für Turner Motorsport 2016 im BMW M6 GT3 nach Daytona zurück, Glock feiert seine Premiere. «Ich bin wirklich sehr gespannt, was mich in Daytona erwartet, denn sowohl die Strecke als auch der BMW M8 GTE sind absolutes Neuland für mich. Ich werde die Testfahrten vor dem Rennwochenende intensiv nutzen, um mich an alles zu gewöhnen. Besonders freue mich auf das ganz besondere Erlebnis bei einem 24-Stunden-Rennen, das ich zuletzt 2015 bei meinem gemeinsamen Einsatz mit Alex Zanardi und Bruno Spengler in Spa-Francorchamps genießen durfte. Ich habe starke Teamkollegen und hoffe auf ein gutes Ergebnis. Dass der BMW M8 GTE und das BMW Team RLL das Potenzial dazu haben, konnten sie in den vergangenen Jahren beweisen», so Glock.

Weitere Einsätze des DTM-Trios Glock, Eng und Wittmann sind noch nicht bekannt. Ebenfalls ist noch nicht verkündet worden, was Lucas Auer macht, er hat ebenfalls noch einen gültigen Vertrag für 2021. Völlig offen ist hingegen die Zukunft von Jonathan Aberdein.