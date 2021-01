DTM kürzt Kalender: Auftakt erst im Juni in Monza

Die DTM reagiert auf die weiterhin problematische Corona-Pandemie und kürzt den Kalender ein. Der Auftakt steigt nun erst im Juni in Monza.

Die DTM verzichtet erneut auf ein Gastspiel in Russland. Der unter Vorbehalt geplante Termin Ende Mai in St. Petersburg (Igora Drive) wird nicht stattfinden. Das teilte die ITR am Freitag mit.

Bedeutet: Im ursprünglich neun Events umfassenden Kalender stehen nun nur noch acht Rennwochenenden. Und mit der Russland-Absage geht auch ein späterer Beginn der Saison einher: Zum Auftakt reist die DTM vom 18. bis 20. Juni in den Königlichen Park von Monza.

Bislang standen für den ersten Auftritt der DTM in Monza zwei Termine zur Auswahl. Nun wurde das dritte Juni-Wochenende fixiert.

Bereits im vergangenen Jahr hätte die DTM in Russland fahren sollen, damals kam die Corona-Pandemie dazwischen. Die genauen Gründe für die erneute Absage bleiben aktuell offen. Klar ist: Je später der Auftakt, desto wahrscheinlicher sind Zuschauer vor Ort.

Für die neue DTM unter Serienchef Gerhard Berger ist das eine eminent wichtige Einnahmenquelle. Klar ist aber auch, dass der ITR durch die Russland-Absage Geld verloren gehen dürfte, der Vertrag mit den Machern des Igora Drive gilt als lukrativ.

Viermal startet die DTM, in der erstmals GT3-Sportwagen zum Einsatz kommen, 2021 auf traditionellen Rennstrecken in Deutschland, auf dem Norisring, Lausitzring, Nürburgring und Hockenheimring.

Ebenfalls viermal fährt die DTM im nahen Ausland, in Monza (Italien), Zolder (Belgien), Assen (Niederlande) sowie auf dem Red Bull Ring (Österreich). Das Finale steigt vom 1. bis 3. Oktober traditionell in Hockenheim. Der aktuelle DTM-Terminkalender wurde kurz vor Weihnachten vom Automobil-Weltverband FIA bestätigt.

«Die DTM bietet für die neue Saison eine interessante Mischung anspruchsvoller Rennstrecken mit klangvollen Namen», sagt Frederic Elsner, Direktor Event der DTM-Dachorganisation ITR.

Terminkalender der DTM 2021

18.–20. Juni Monza

02.–04. Juli Norisring

23.–25. Juli DEKRA Lausitzring (GP-Kurs)

06.–08. August Zolder

20.–22. August Nürburgring

03.–05. September Red Bull Ring

17.–19. September Assen

01.–03. Oktober Hockenheim