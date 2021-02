Post für Rocky: Unglaublich, dass er das überlebt hat 03.02.2021 - 13:30 Von Andreas Reiners

DTM © LAT Mike Rockenfeller mit Simon Pagenaud (Mitte) und Johnson (re.)

Der Crash von Mike Rockenfeller 2011 in Le Mans schockte auch die Kollegen. NASCAR-Legende Jimmie Johnson überraschte Rocky mit einer Mail. In Daytona fuhren sie nun in einem Team - und verpassten den Sieg knapp.