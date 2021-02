Mercedes, Ferrari, Red Bull: Das sagen die DTM-Fans

In der vergangenen Woche ging es hoch her rund um die DTM. Neben der Rückkehr von Red Bull kündigte Mercedes an, Teams zu unterstützen. Die Fans freut es.

Die vergangene Woche war für DTM-Chef Gerhard Berger wichtig. Zunächst sorgte die Rückkehr von Red Bull mit zwei von AF Corse eingesetzten Ferrari 488 GT3 Evo für Aufsehen, denn die beiden Boliden in den Farben von Red Bull und AlphaTauri sind echte Hingucker.

Und dann gab Mercedes-AMG bekannt, dass man mehrere Kundenteams in der DTM unterstützt. Heißt: Zu den bislang sechs Rennställen und zehn Autos dürften noch mindestens vier Boliden hinzu kommen.

Gute Nachrichten, die durchaus auch für Euphorie unter den Fans sorgten. Kritiker, die vor allem eine weitere GT3-Serie für sinnlos halten, gibt es allerdings auch noch.

Wir haben einige Reaktionen der Fans gesammelt (im Origional belassen).

«Das ist für mich keine DTM mehr... Die Autos sehen teilweise zwar gut aus, aber unter deutscher Tourenwagen Masters sehe ich Dt. Hersteller. Eine GT Masters gibt es ja schon!»

«Alle sind sauer wegen des Wechsels zur GT3 ... die Autos der Klasse 1 sind tot und begraben, zu teuer, zu wenig Interesse der Hersteller und so weit vom ursprünglichen Format entfernt, dass sie nicht mehr nachhaltig sind. Stellt euch das als eine Übergangsphase vor, in der die Serie alles tut, um in diesem aktuellen Klima zu überleben. Sie kann gegen den Sturm ankämpfen und hoffentlich überleben und daraus wachsen. Wer weiß, was in ein paar Jahren passieren kann? Dies könnte das Sprungbrett für eine noch größere Ära sein als die zuvor.»

«Hat seit Jahren nichts mehr mit DTM zu tun. Seit dem nichts mehr vom Serienfahrzeug drin steckt ist sie tot. Die stärksten Jahre waren von 92-96 Serien nahe Fahrzeuge. Vermisse ich die Zeit....»

«Besser GT3-Autos als keine DTM. Für den Fall, dass sich jemand über den Verlust der DTM / Super GT-Formelautos beschweren möchte»

«Erst nicht, jetzt wieder..... Die sind doch erst dran schuld an dem ganzen.»

«Super, das sind doch mal positive Neuigkeiten. Hab ich nicht mit gerechnet. Nach vorne schauen und nicht in der Vergangenheit schwelgen. Ich freu mich drauf.»

«Wow, traurige DTM. Es war eine klassische Tourenwagen-Meisterschaft, jetzt ist es nur noch eine weitere GT3-Meisterschaft, die sich der Masse von ihnen anschließt.»

«DTM ohne Tourenwagen ist keine DTM, sorry Leute. Und jeder weiß, dass wenn man das beste GT3-Rennen sehen will, zur Blancpain GT-Serie gehen muss.»

«Ist das euer sch**ß ernst? die DTM macht sich lächerlich indem sie GT3-Fahrzeuge einsetzt. Die ADAC GT Masters ist somit direkte konkurrenzserie. Black Pain mit seinem riesen Fahrerfeld wird über die neue DTM lachen. Tut mir leid. Aber das AUS von Mercedes und Audi haben diese Serie sterben lassen. Es macht keine Sinn mehr. Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. R.I.P. DTM»

«Schade , das war es also mit der DTM . Für mich hat das nichts mehr mit der ursprünglichen DTM zu tun , und ich bin so gerne hin gefahren aber damit wird jetzt Schluss sein denn Ferrari und Co. gucke ich mir schon bei der VLN an und nicht noch bei der DTM.»

«Ich will TOURENWAGEN nicht so nen GT Rotz»

«Was soll denn der Käse. Dafür gibt es die GT Masters. Das hat nix mit der guten alten DTM zu tun. Nur um das Feld an Herstellern vollzubekommen. Dann lieber ganz aufhören mit der Serie die einst so gut war mit Legendären Fahrern.»

«Was das noch mit der DTM zu tun hat, frag ich mich ?? GT Serien gibt es doch zu genüge, warum denn noch eine ?»

«Na wenigstens wird das mal wieder gut klingen wenn die Jungs über den Kurs fliegen»

«Geiles Auto, geiler Skin. Red Bull verleiht Flügel»

«Das sieht großartig aus, aber brauchen wir wirklich eine andere GT-Serie? Die DTM war anders und besonders, weil sie anders war.»

«Die Autos schauen sehr schön aus, aber DTM ist das nicht. DGTM vielleicht!»

«Ich verstehe, dass man ein paar Fäden ziehen musste, um die DTM zu retten. Aber Ferrari gehört nicht zu einem Meisterschaftsnamen, dessen D für Deutsche steht, so schade, dass wir die Class-1-Autos nicht weiter benutzen können.»

«Schade, dass die DTM nicht an ihren unglaublichen Wurzeln festhielt ... und sich stattdessen dafür entschied, jede andere Meisterschaft da draußen zu kopieren. jetzt ist es nur noch eine weitere GT-Serie!»

«Gut aussehendes Auto der GT-Klasse, aber es wird niemals DTM sein. Es hat nichts mit dtm zu tun.»

«Persönlich finde ich, dass das ein interessantes Experiment wird. Mal schauen wie es wird »

«Das ist halt einfach kein DTM-Auto!!! Ich will da keine GT3 oder Supersportwagen sehen, sondern "Tourenwagen", echte Autos, die man tagtäglich auf der Straße sieht! Man hätte die genialen Fahrzeuge der #BTCC nutzen können.»

«Bitte benennt die Serie um das hat nichts mehr mit DTM zu tun ich war mit 6 Jahren schon auf DTM Rennen da ist Opel mit dem Calibra gefahren... das waren noch schöne Zeiten aber super Sportwagen haben mit DTM nix zu tun , Sorry»