Das nächste Team sagt zu: Rowe tritt mit BMW an

Das DTM-Feld füllt sich so langsam, denn jetzt ist das zweite BMW-Kundenteam am Start: Rowe Racing hat den Einstieg offiziell bekanntgegeben.

Das DTM-Feld nimmt weiter Formen an. Rowe Racing hat jetzt den Einstieg offiziell verkündet. Das Team vertraut beim DTM-Einstieg auf den BMW M6 GT3. Wie viele Autos eingesetzt werden, lässt das Team aber noch offen. Auch die Fahrerbesetzung ist noch nicht fix und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

«Der Einstieg in die DTM ist für Rowe Racing eine großartige Geschichte», sagte Teamchef Hans-Peter Naundorf. «Die DTM hat eine große Tradition und ist seit vielen Jahren die beliebteste und hochkarätigste Tourenwagen-Rennserie Europas, die wir als Team auch schon einige Zeit auf dem Radar hatten. Dass durch den Wechsel der DTM zu GT3-Sportwagen der Einstieg von Rowe Racing jetzt endlich klappt, ist auch für mich persönlich toll, da meine motorsportlichen Wurzeln in der DTM liegen. Jetzt von Anfang an bei der Entstehung einer DTM auf Basis eines neuen technischen Reglements dabei sein zu dürfen, ist fantastisch. Der Einstieg in die DTM mit ihren Sprintrennen, hochkarätigen Teams und Fahrern sowie Fahrzeugen von mindestens fünf Herstellern ist eine große neue Herausforderung für unsere Mannschaft, der wir uns gerne stellen und die uns sehr motiviert.»

Der Einstieg in die DTM bedeute übrigens nicht, dass man der Langstrecke den Rücken kehren werde, betonte Naundorf: «Wir planen auch in dieser Saison ein umfassendes Programm auf der Nürburgring-Nordschleife.»

Nach dem erfolgreichsten Jahr der Team-Geschichte mit den Siegen bei den beiden 24-Stunden-Klassikern auf dem Nürburgring und in Spa stellt sich Rowe dem Wettbewerb mit den absoluten Top-Teams der DTM der letzten Jahre.

Rowe ist das achte Team, das sich zur DTM bekannt hat. Zum aktuellen Starterfeld gehören die früheren Audi-Werksteams Abt Sportsline und Rosberg, dazu auch Walkenhorst, AF Corse, GruppeM Racing, Jenson Team Rocket RJN und 2 Seas Motorsport, wobei der Start des britisch-bahrainischen Teams nicht mehr sicher ist. Insgesamt sind fünf Marken am Start, neben. BMW auch Audi, Mercedes, Ferrari und McLaren. Stand jetzt sind damit zwölf Autos bestätigt.

Rowe tritt mit dem BMW M6 GT3 an, mit dem die Mannschaft aus St. Ingbert seit fünf Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist. 2016 triumphierte das Team bei den 24 Stunden von Spa, im vorigen Jahr erstmals beim «Eifel-Marathon» auf dem Nürburgring.

In der DTM stellt sich Rowe neuen Anforderungen. Statt Langstreckenrennen mit Fahrerwechsel stehen Sprintrennen mit einem Fahrer pro Fahrzeug auf dem Programm. Dass die Mannschaft aus St. Ingbert auch das beherrscht, zeigen die Plätze zwei und drei beim FIA GT World Cup 2019 in Macau.

Vor dem Saisonstart in Monza stehen offizielle Testfahrten auf dem Hockenheimring (7./8. April) und dem Lausitzring (4. bis 6. Mai) auf dem Programm.