DTM: Klien und JP Motorsport kommen mit McLaren

JP Motorsport wird mit Christian Klien bei einzelnen Rennen der DTM-Saison 2021 an den Start gehen. Zum Einsatz kommt ein McLaren 720S GT3, der komplette Einstieg soll 2022 erfolgen.

Christian Klien hatte den Coup zuletzt bei SPEEDWEEK.com angekündigt, jetzt ist es offiziell: Das Team JP Motorsport steigt mit dem früheren Formel-1-Fahrer in die DTM ein. Und das nicht mit dem bewährten Mercedes-AMG GT3, sondern einem McLaren 720S GT3. Das Ziel: Für die eine oder andere Überraschung sorgen, wie es das Team in der Pressemitteilung formulierte.

Wie von Klien angekündigt, wird er mit dem Rennstall nur bei ausgewählten Events an den Start gehen, und zwar in Zolder, auf dem Nürburgring und in Assen.

Aber: JP Motorsport kündigte den kompletten Einstieg in die DTM für 2022 an. «Eine wachsende Kooperation mit dem Hersteller soll dabei langfristige Erfolge für die Marke in der DTM sicherstellen», teilte das Team mit.



Klien absolvierte zwischen 2004 und 2010 insgesamt 49 Rennen in der Formel 1 für Jaguar, Red Bull und HRT, dabei kam er auf 14 WM-Punkte.

Danach wechselte er nach ersten parallelen Einsätzen komplett in den Langstreckensport und ging dabei mehrmals in Le Mans an den Start.

«Ich freue mich wahnsinnig auf die herausfordernde Saison, die uns bevorsteht! Die DTM-Läufe werden das absolute Highlight für mich dieses Jahr», sagte Klien: «Dort können wir uns mit den besten Teams und Fahrern im GT3-Rennsport messen und zeigen, wozu wir imstande sind. Mit McLaren haben wir dafür einen hervorragenden Partner gefunden und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem renommierten Hersteller.»

Das Hauptprogramm des erst im Vorjahr gegründeten deutschen JP-Team aus Erkelenz nahe Mönchengladbach ist weiterhin die komplette Saison der International GT Open.

Als Newcomer im GT3-Bereich sorgten die gold-schwarzen Fahrzeuge bereits 2020 in der International GT Open für Aufsehen, indem am allerersten Rennwochenende des Teams mit dem AMG GT3 ein Gesamtsieg gefeiert werden konnte.

Die offene Rechnung, die PROAM-Meisterschaft nur um einen Meisterschaftspunkt verfehlt zu haben, soll 2021 mit dem McLaren und den Fahrern Patryk Krupinski sowie Klien beglichen werden. Zusätzlich ist die Teilnahme am 1.000km-Rennen der GT World Challenge Europe in Paul Ricard bereits fixiert, zu dem der Pole Karol Basz das Fahrerduo auf dem Fahrzeug ergänzt.