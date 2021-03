Albon, Müller, Auer: Diese DTM-Fahrer sind bestätigt

Neun Teams sind für 2021 bislang offiziell bestätigt, inzwischen auch schon einige Fahrer. SPEEDWEEK.com mit einem Überblick über das Fahrerfeld.

Das Feld in der DTM füllt sich, die Cockpits inzwischen auch. Neun Teams haben ihre Teilnahme zugesagt, bei vier Rennställen ist klar, wer hinter dem Steuer sitzen wird. Wir werden bekannte Gesichter sehen, aber auch Neulinge.

Offen sind die Plätze aktuell noch bei Rowe, Walkenhorst, Haupt Racing Team, GruppeM Racing und Jenson Team Rocket RJN. SPEEDWEEK.com mit einem Überblick.

Alexander Albon (AF Corse):

Alex Albon kennt die DTM. Zumindest das Drumherum. Er fuhr 2015 im Rahmenprogramm der Tourenwagenserie in der Formel 3, um seinem Traum von der Formel 1 nachzujagen. Als Siebter beendete er die Nachwuchsserie damals. Seitdem ist eine Menge passiert. 2016 fuhr er in der GP3-Serie und erzielte vier Siege. Im Titelduell unterlag er letztlich jedoch gegen Charles Leclerc. 2017 und 2018 startete Albon in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Nach dem dritten Endrang stieg er 2019 in die Formel 1 auf, fuhr zunächst für Toro Rosso (heute AlphaTauri) und wurde noch während der Saison ins Team Red Bull Racing befördert. Die Formel-1-Saison 2020 beendete der Teamkollege von Max Verstappen als Gesamtsiebter. Da er aber zu selten konstant abliefern konnte, wurde er im Dezember durch den Mexikaner Sergio Pérez ersetzt.

Für Albon ist 2021 eine Art Neustart, nachdem sein Aufstieg 2020 abrupt abgebremst wurde. «Es sollte nicht allzu schwierig sein. Wir werden unser Bestes geben. Wir haben mit AF Corse ein gutes Team. Es gibt Dinge wie die Balance of Performance, die ich nicht gewohnt bin. Da muss ich erst verstehen, wie das funktioniert. Aber wenn wir ein starkes Paket haben, dann sollte das reichen, um zu verstehen, wie man im GT3-Auto schnell ist», sagte Albon, der sich das Cockpit mit Nick Cassidy teilt.

Nick Cassidy (AF Corse):

Albon wird sich das Auto mit Nick Cassidy teilen. DTM-Fans werden sich erinnern: Der 26-Jährige war einer der Super-GT-Gaststarter 2019 beim Finale in Hockenheim und gewann beim Dream Race einige Wochen später in Fuji ein Rennen.

Der Neuseeländer fing seine Karriere im Kartsport an und kam herum, er fuhr in zahlreichen Formel-Nachwuchsserien in Europa, Asien und Australien. 2019 hatte er zudem die Super Formula gewonnen. Er fährt 2021 parallel in der Formel E, dort ist er bei Virgin Teamkollege von Robin Frijns.

Liam Lawson (AF Corse):

Dritter Fahrer, der für Red Bull und AF Corse im Einsatz sein wird, ist der Neuseeländer Liam Lawson, ein 18 Jahre altes Talent aus dem Red Bull-Junior-Kader. Bereits 2015 wechselte Lawson in den Formel-Sport, wurde nur ein Jahr später mit 14 Siegen in 15 Rennen Meister in der neuseeländischen Formel Ford 1600 und damit der bis dahin jüngste Champion in der seit Ende der Sechszigerjahre ausgetragenen Formel Ford.

Gleich zweimal wurde er Vizemeister in der Formel 4, 2017 in Australien und 2018 in der ADAC-Formel-4-Meisterschaft. 2019 gewann er die Toyota-Racing-Serie in seiner Heimat, die er in der Saison 2020 als Vizemeister abschloss. Ebenfalls Vizemeister wurde er 2019 in der Euroformula-Open-Meisterschaft. Seine zweite Saison in der FIA-Formel-3-Meisterschaft beendete Lawson 2020 als Fünfter.

Das große Ziel bleibt trotzdem weiterhin die Formel 1. Denn das war es von Anfang an, «und dafür bin ich zu nah dran», so Lawson: «Die größte Herausforderung wird es sein, zwischen dem Formel-2-Auto und dem DTM-Auto zu wechseln. Ja, es ist nur ein anderes Auto, aber ich muss mich jedes Mal neu einstellen, wenn ich einsteige. In der DTM werde ich mich als Fahrer aber sicher weiterentwickeln, was mir auch in der Formel 2 helfen sollte.»

Nico Müller (Team Rosberg):

Viel muss man zu ihm gar nicht sagen, er ist seit 2014 in der DTM und seit 2019 regelmäßig vorne dabei. 2019 und 2020 wurde er Vizemeister, in beiden Jahren war nur René Rast besser als er. 2021 wird Rast nicht mehr dabei sein – die Chance für Müller? Er hat in 120 Rennen bislang zehn Siege eingefahren, dazu 31 Podestplätze.

Bei Rosberg sind über die Rückkehr Müllers alle «sehr happy», wie Teamchef Kimmo Liimatainen bei dtm.com verriet: «Nico hat 2014 bei uns seine erste DTM-Saison bestritten. Jetzt kommt er zu uns zurück, ist viel reifer geworden und wird eine Führungsposition in unserem Team einnehmen. Er kennt auch den Audi R8 LMS, bringt sich schon jetzt Tag für Tag ein, hat gute Ideen. Er arbeitet sehr konsequent, ähnlich wie René.»

«Ich freue mich sehr, zum Team Rosberg zurückzukehren und 2021 wieder in der DTM dabei zu sein. Zum Start in die neue Ära mit adaptiertem technischen Reglement mit einem Audi R8 LMS auf Titeljagd zu gehen, motiviert mich sehr. Auf geht’s», sagte Müller.

Dev Gore (Team Rosberg):

Der 23-Jährige hat eine eher ungewöhnliche Karriere hingelegt, denn er hat mit dem Motorsport erst im Alter von 18 Jahren angefangen. Zwei Jahre lang fuhr er Kart, ehe er in den Formelsport wechselte.

Er sammelte 2018 in der EuroFormula-Open Erfahrungen, außerdem absolvierte er 2019 Rennen im Blancpain-GT-Endurance-Cup in einem Mercedes-AMG GT3 und Rennen in der Toyota Racing Series. 2020 hatte Gore kein Programm. «Ich war schon immer ein großer Fan der DTM und habe die Serie verfolgt, seit ich mit dem Motorsport angefangen habe. Die Rennen sind immer sehr spannend und die Qualität der Teams und Fahrer gehört zum Besten im Motorsport», sagte Gore selbst: «Ich werde mich so gut wie möglich in das Team einbringen, um das Auto zu verstehen und die Serie in den Griff zu bekommen. Die Tage bis zum ersten Test der Saison zähle ich schon runter!»

Mike Rockenfeller (Abt Sportsline):

Mike Rockenfeller (37) kehrt mit der Erfahrung von satten 191 DTM-Rennen zurück zum Team ABT Sportsline, für das er schon in der Saison 2011 an den Start ging und während der gemeinsamen Zeit auch seinen ersten DTM-Sieg überhaupt feierte. Zwei Jahre später holte er sich den Titel.

«Abt ist in der DTM eine feste Größe, etwas Besonderes. Sie haben immer gezeigt, dass sie um den Titel fahren können, und bringen eine einzigartige Motivation mit», sagt Rockenfeller. «Ich finde es richtig cool, dass wir jetzt wieder gemeinsam an den Start gehen. Ich bin gespannt auf die Saison und glaube, das wird richtig gut.»

Kelvin van der Linde (Abt Sportsline):

Kelvin van der Linde startet in seine erste DTM-Saison. Der 24 Jahre alte Südafrikaner gehört seit Jahren zur Audi-Familie und ist auch in das Formel-E-Projekt eingebunden. Mit dem Audi R8 LMS gewann er unter anderem zweimal das ADAC GT Masters sowie diverse Langstreckenrennen, darunter auch den 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring.

«Für mich geht mit dem Start in der DTM ein Traum in Erfüllung und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme», sagt van der Linde, der mittlerweile nur fünf Autominuten von ABT Sportsline entfernt in Kempten lebt. «Ich kenne den R8 LMS extrem gut, deshalb ist diese spannende Phase der DTM der perfekte Moment für mich.»

Lucas Auer (Winward Racing):

Lucas Auer ist auch 2021 in der DTM dabei, nachdem sein Vertrag mit BMW zuletzt aufgelöst worden war. Auer bestritt zwischen 2015 und 2020 für Mercedes und BMW 91 Rennen und feierte dabei fünf Siege. Außerdem holte er zwölf Podestplätze.

«Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, in einem Top-Team in einer Top-Meisterschaft um Siege fahren zu wollen. Und genau dieses Szenario ist jetzt unter Dach und Fach», sagt Auer: «Die Rückkehr zu Mercedes-AMG nach zwei Jahren ist jetzt schon ein besonderes Gefühl.»

Philip Ellis (Winward Racing):

Auers Teamkollege wird Philip Ellis sein, der als Rookie in die DTM kommt. Eigentlich war Ellis im Eishockey aktiv, ehe er im Frühling 2010 auf Mallorca von seinen Eltern als Belohnung für seine guten schulischen Leistungen in einem Formel BMW fahren durfte. Das Ergebnis: ein Vertrag als Rennfahrer.

Es ging ungewöhnlich weiter. 2011 holte er den Meistertitel der LO Formel Lista, einer Schweizer Einsteigerserie für Formelsport. 2012 stieg er in die Formel 3 Euro Serie ein, war aber wenig erfolgreich und legte eine Pause ein. 2016 kehrte er nach einer Pause wieder in den Motorsport zurück und ging im Audi Sport TT Cup an den Start, wo er 2017 den Titel holte. Der endgültige Startschuss. Zuletzt gewann der 26-Jährige bei den legendären 24 Stunden von Daytona in der GTD-Rennklasse.