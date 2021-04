DTM 2021: Das ist die vorläufige Starterliste

Die DTM startet im Juni in ihre neue Saison. Zwei Monate vorher hat die Rennserie ihre vorläufige Starterliste veröffentlicht.

DTM-Chef Gerhard Berger kam aus dem Schwärmen kaum noch heraus, als er für seine Rennserie trommelte.«Es ist die stärkste Fahrerbsetzung, die eine GT-Meisterschaft zu bieten hat», sagte der Österreicher bei den Testfahrten in Hockenheim.

«Wir haben mit Sophia Flörsch eine schnelle Frau, die es mit den Männern aufnehmen will. Dann mit Glock, Albon und auch Klien, der einige Gaststarts fahren wird, drei ehemalige Formel-1-Fahrer. Mit Paffett, Wittmann und Rockenfeller ehemalige Meister, mit Nico Müller den aktuellen Vizemeister», so Berger weiter. Alles Namen, die im Mittelpunkt stehen, die Gesichter der neuen DTM werden sollen.

Insgesamt sind es 19 Fahrer aus elf Nationen, die in der vorläufigen Starterliste der DTM 2021 stehen. Diese Liste hat die DTM jetzt veröffentlicht.

Fünf verschiedene Marken – von Audi und BMW über Rückkehrer Mercedes bis zu den Neueinsteigern Ferrari und McLaren– werden von elf Rennteams an den Start gebracht. Noch sind es zwei Monate, bis die 35. Saison der DTM im italienischen Monza (18.-20. Juni) mit dem ersten von acht Rennwochenenden eröffnet wird.

Zehn Teams und vier Marken sind 2021 permanent dabei. JP Motorsport und Christian Klien starten mit einem McLaren an drei Rennwochenenden. Bei Alpha Tauri AF Corse wechseln sich Alex Albon und Nick Cassidy als Fahrer ab.

Auch wenn der Titelverteidiger fehlt: Immerhin fünf DTM-Titel weist das vorläufige Fahrerfeld auf: Je zweimal wurden Marco Wittmann und Rückkehrer Gary Paffett Champion, einmal Mike Rockenfeller. Auch sonst sind bekannte Namen der vergangenen Jahre dabei wie Vizemeister Nico Müller und die DTM-Sieger Lucas Auer, Daniel Juncadella und Sheldon van der Linde.

Dem gegenüber steht eine Schar erfahrener und erfolgreicher GT3-Stars wie Kelvin van der Linde, Maximilian Götz, Vincent Abril und Philip Ellis. Mit Sophia Flörsch geht erstmals seit 2012 wieder eine Rennfahrerin an den Start.

«Schon heute, zwei Monate vor dem Saisonstart, steht fest, dass die DTM in über 50 Ländern live übertragen wird. Das ist enorm. Dazu haben wir mit Sat.1 einen langjährigen und starken Partner für den deutschsprachigen Raum. Über Streamingdienste wie unsere eigene Online-Plattform DTM Grid kann die DTM weltweit sogar auf jedem Smartphone verfolgt werden», sagte Benedikt Böhme, Geschäftsführer der für die Organisation und die Vermarktung zuständigen ITR GmbH.

Einen Vorgeschmack auf die Saison 2021 lieferten die ersten offiziellen Testtage in der vergangenen Woche in Hockenheim. «Die große Lust der Fahrer, endlich wieder ins Rennauto einsteigen zu können und Gas zu geben, war an beiden Tagen spürbar. Über mehr als 2.300 Runden haben sich die Piloten eine spannende Zeitenjagd geliefert. Das war ein starker erster Aufschlag. Wir können uns auf heiße Rennen gefasst machen», sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der Dachorganisation ITR.

Zu einem weiteren DTM-Test treffen sich Teams und Fahrer vom 04. bis 06. Mai auf dem Lausitzring.

Die vorläufige Starterliste DTM-Saison 2021 (Nummer, Name, Nation, Team, Auto)

3 Kelvin van der Linde (RSA/Abt Sportsline) Audi R8 LMS

4 Maximilian Götz (GER/Mercedes-AMG Team HRT) Mercedes-AMG GT3

5 Vincent Abril (MON/Mercedes-AMG Team HRT) Mercedes-AMG GT3

8 Daniel Juncadella (ESP/Mercedes-AMG Team GruppeM Racing) Mercedes-AMG GT3

9 Mike Rockenfeller (GER/Abt Sportsline) Audi R8 LMS

11 Marco Wittmann (GER/Walkenhorst Motorsport) BMW M6 GT3

12 Dev Gore (USA/Team Rosberg) Audi R8 LMS

15 Christian Klien** (AUT/JP Motorsport) McLaren 720S GT3

16 Timo Glock (GER/Rowe Racing) BMW M6 GT3

18 Gary Paffett (GBR/Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport) Mercedes-AMG GT3

22 Lucas Auer (AUT/Mercedes-AMG Team Winward) Mercedes-AMG GT3

23 Alex Albon* (THA/Alpha Tauri AF Corse) Ferrari 488 GT3 Evo

30 Liam Lawson (NZL/Red Bull AF Corse) Ferrari 488 GT3 Evo

31 Sheldon van der Linde (RSA/Rowe Racing) BMW M6 GT3

36 Arjun Maini (IND/Mercedes-AMG Team GetSpeed) Mercedes-AMG GT3

37 Nick Cassidy* (NZL/Alpha Tauri AF Corse) Ferrari 488 GT3 Evo

51 Nico Müller (SUI/Team Rosberg) Audi R8 LMS

57 Philip Ellis (SUI/Mercedes-AMG Team Winward) Mercedes-AMG GT3

99 Sophia Flörsch (GER/Abt Sportsline) Audi R8 LMS

* - Albon und Cassidy wechseln sich ab

** - nicht-permanenter Starter