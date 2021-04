BoP-Zoff? HRT: «Einige haben nicht alles gezeigt»

Mercedes hat bei den Testfahrten in Hockenheim Gas gegeben und an beiden Tagen die Bestzeit eingefahren. Bei HRT sorgte das Ergebnis für Ärger.

Das Haupt Racing Team ist erfolgreich in die neue Ära der DTM gestartet und hat sich in beeindruckender Frühform gezeigt. Bei den ersten offiziellen Testfahrten in Hockenheim erzielte Maximilian Götz bei schwierigen Wetterbedingungen am Mittwoch die Tagesbestzeit, gefolgt von Teamkollege Vincent Abril auf Rang zwei.

Auch am Donnerstag zählten Götz und Abril wieder zur Spitzengruppe, Abril wurde Zweiter, Götz Fünfter. Die ersten sechs Platzierungen gingen dabei allesamt an Mercedes-AMG Fahrer. Der erste Nicht-Mercedes war der Abt-Audi mit Mike Rokenfeller, der rund eine halbe Sekunde Rückstand auf die Spitze hatte. Beim Ferrari von Alex Albon waren es fast 0,9 Sekunden.

Teambesitzer Hubert Haupt war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. «Der Auftakt bei den Testfahrten war sehr vielversprechend. Wir waren am Mittwoch auf 1 und 2, am Donnerstag auf 2 und 5», sagte Haupt.

Angefressen war er trotzdem, denn in der neuen GT3-DTM gibt es bekanntlich eine Balance of Performance, um die verschiedenen Konzepte anzugleichen. Für Hockenheim gab es eine Test-BoP, mit der so viele Daten wie möglich gesammelt werden sollten.

Haupt befürchtet, dass die Konkurrenz taktiert, um bei der Festlegung der BoP besser wegzukommen. Nach den Tests in Hockenheim wird es für den zweiten Test am Lausitzring im Mai eine neue Balance of Performance geben, die mehr in Richtung Rennen geht.

«Natürlich ist das noch keine Standortbestimmung für die Saison. Zumal ich vermute, dass einige Hersteller noch nicht alles gezeigt haben. Für HRT kann ich sagen, dass wir – genau wie die anderen Mercedes-AMG Teams – voll attackiert haben. Wir haben uns nicht versteckt und werden weiter mit offenen Karten für eine faire BoP und damit für unseren Erfolg arbeiten», so Haupt weiter.

Im Rahmen der Saisonvorbereitung finden mit den Testtagen auf dem Lausitzring (4.-6. Mai) noch zwei weitere Probefahrten statt, die gleichzeitig als Generalprobe fungieren. Der lang ersehnte Saisonauftakt der DTM steigt vom 18. bis 20. Juni auf dem Autodromo Nazionale di Monza.

Maximilian Götz: «Am Lausitzring werden wir versuchen, an die starken Resultate von diesem Wochenende anzuknüpfen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wieder zurück in der DTM zu sein.»

Sein Teamkollege Vincent Abril erklärte: «Das war ein wirklich starker Einstand für uns alle. Wir haben ein straffes Testprogramm durchgezogen, das Auto hat sich sehr gut angefühlt und war top vorbereitet – kein Wunder, dass unsere Rundenzeiten so stark waren. Das gesamte Team hat sehr professionell gearbeitet und es hat wirklich alles bestens funktioniert. So kann es weitergehen!»