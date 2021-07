Grünes Licht: Nürburgring-Event kann stattfinden

Positives Signal vom Nürburgring: Die DTM kann wie geplant vom 20. bis 22. August auf der Rennstrecke in der Eifel an den Start gehen.

Der Nürburgring hat am heutigen Mittwoch darüber informiert, dass das Fahrerlager der Grand-Prix-Rennstrecke bis zum 15. August weiterhin als Einsatzzentrale für die Hilfskräfte der Flutkatastrophe im Ahrtal genutzt wird und die Rennstrecke anschließend wieder den Streckenbetrieb aufnimmt.

Wie schon am Lausitzring sowie am dritten DTM-Rennwochenende vom 06. bis 08. August im belgischen Zolder sind auch am Nürburgring, vorbehaltlich der pandemischen Lage, Zuschauer auf den Tribünen zugelassen. Eintrittskarten gibt es exklusiv im Vorverkauf über den DTM-Ticket-Shop (tickets.dtm.com) und über die DTM-Ticket-Hotline und 01806-99 11 66.

«Wir sind unverändert bestürzt über die Flutkatastrophe im Ahrtal. Dabei hat der Nürburgring als Einsatzzentrale für die Rettungskräfte eine sehr wichtige Rolle für die Hilfsaktionen eingenommen. Das steht an erster Stelle», erklärt Benedikt Böhme, Geschäftsführer der DTM-Organisation ITR. «Für uns als Veranstalter ist es nun eine gute Nachricht, dass das Fahrerlager nach dem 15. August wieder verfügbar ist und das DTM-Rennwochenende stattfinden kann, ohne dass die andauernden Hilfsmaßnahmen beeinträchtigt werden. Das ist wichtig für den Nürburgring als Unternehmen genauso wie für Beherbergungs- und Gastronomie-Betriebe in der unmittelbaren Umgebung des Nürburgring sowie für uns als Veranstalter.»

Auf dem Nürburgring, der vom Unwetter am 14. Juli verschont blieb, startet die DTM vom 20. bis 22. August auf der 3,629 Kilometer langen Sprintstrecke zum vierten Event der Saison 2021. Neben der DTM werden auch die DTM Trophy, die DTM Classic Tourenwagen Legenden, der BMW M2 Cup und der Lotus Cup Europe an den Start gehen.

Am vergangenen Wochenende auf dem Lausitzring hatte die DTM-Familie bei der Spendengala von DTM-TV-Partner Sat.1 einen Scheck in Höhe von 100.000 Euro zugunsten der Betroffenen der Flutkatastrophe überreicht. Insgesamt hat Sat.1 im Bündnis mit der deutschen Hilfsorganisation «Aktion Deutschland Hilft» die fantastische Spendensumme von 31.155.430 Euro gesammelt.