DTM in Spielberg: Fans dürfen wieder ins Fahrerlager

Fans dürfen endlich wieder ins Fahrerlager! Das ist die frohe Botschaft vor dem fünften Rennwochenende der DTM vom 03. bis 05. September auf dem Red Bull Ring.

Fast zwei Jahre ist es her, dass beim DTM-Finale im Oktober 2019 zuletzt den Zuschauern der Zugang zum Fahrerlager möglich war. Am Red Bull Ring ist das Fahrerlager an allen drei Tagen, also von Freitag bis Sonntag, für Zuschauer geöffnet.

Wer eine Eintrittskarte besitzt, erhält unter Berücksichtigung der 3G-Regelung Zugang ins innerste Areal der Rennstrecke im österreichischen Spielberg, wo das Herz der DTM pulsiert.

«Wir können es kaum erwarten: Endlich wieder Fans im Fahrerlager! Darauf haben wir so lange warten müssen», freut sich Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR. «Nachdem zuletzt am Nürburgring die behördlich insgesamt erlaubten 10.000 Tribünenplätze ausverkauft waren, ist die Rückkehr der Fans ins Fahrerlager der nächste wichtige Meilenstein.»

Auch für die folgenden DTM-Events im niederländischen Assen (17. bis 19. September) und auf dem Hockenheimring (01. bis 03. Oktober) ist die Öffnung des Fahrerlagers für Zuschauer je nach Pandemie-Situation vorgesehen.

Mit der Öffnung des Fahrerlagers – entsprechend den behördlichen Vorgaben wird dafür gesorgt, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig Zutritt erhalten – kehrt auch der populäre DTM-Pitwalk zurück. Jeweils am Samstag und Sonntag zwischen 11:50 und 12:30 Uhr können die Fans das Treiben der DTM-Teams in den Boxen bewundern.

Mehr noch: In dieser Zeit tobt sich auch die DTM-Drift-Show auf der Start-Ziel-Geraden aus, und die Fans können dieses Spektakel sowohl von der Haupttribüne als auch direkt von der Boxenmauer aus erleben.

Im Fahrerlager des Red Bull Ring können die Fans auch die Rennwagen aus DTM Trophy und BMW M2 Cup endlich wieder aus der Nähe bestaunen. Für einen besonderen Leckerbissen sorgen dabei die motorsportlichen Schätze aus den Siebzigerjahren, die am Red Bull Ring unter dem Schirm der DTM Classic zum Revival der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM) antreten.

Zusätzlich ist für alle Ticket-Inhaber auch die Bike-City geöffnet mit der Möglichkeit, selbst heiße Runden auf der Kartbahn (gegen Gebühr) zu drehen.

Tickets für die fünfte Station der DTM 2021 sind exklusiv im DTM-Ticket-Shop (tickets.dtm.com) und über die DTM-Tickethotline (01806 996611) erhältlich. Tageskarten ab 40 Euro und Vorteilstickets (Samstag und Sonntag) ab 55 Euro können bis zum Renntag online und telefonisch bestellt werden. Tageskassen an der Strecke sind nicht geöffnet.