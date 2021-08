DTM in Spielberg: Der nächste Lambo rollt heran

Maximilian Paul startet in der DTM

T3 Motorsport lässt den Ankündigungen Taten folgen: Der junge Rennstall setzt auf dem Red Bull Ring in Spielberg einen dritten Lamborghini Huracan GT3 ein.

T3 Motorsport kommt mit einem Dreierpack zum Red Bull Ring nach Spielberg: Beim fünften Rennwochenende der DTM setzt das Team aus Dresden erstmals einen dritten Lamborghini ein.

Gesteuert wird das Fahrzeug von Maximilian Paul, der normalerweise für den Rennstall im ADAC GT Masters startet. Neben Paul sind auch die beiden Stammfahrer Esteban Muth und Esmee Hawkey auf dem Formel 1-Kurs in der Steiermark am Start.

Seit 2019 startet der 21-jährige Dresdner Paul mit dem Team im ADAC GT Masters. In der Saison 2021 liegt er derzeit auf der 27. Position in der Gesamtwertung, in der Juniorwertung belegt er Rang fünf.

«Ich freue mich die Chance zu haben, in der DTM einen Gaststart zu absolvieren. Bis vor kurzem war das noch so fern und jetzt die Möglichkeit zu haben, in einer der stärksten Serien der Welt teilzunehmen, ist ein tolles Gefühl», so Maximilian Paul vor seinem DTM-Debüt. «Ich werde mit meinem Team T3 Motorsport Gas geben und versuchen, ein gutes Ergebnis einzufahren.»

Teamchef Jens Feucht ist zuversichtlich: «Ich bin mir sicher, dass er ein gutes Ergebnis einfahren wird! Im ADAC GT Masters konnte er gute Erfahrung sammeln, die er sicher in der DTM umsetzen wird. In diesem Jahr fuhr er bereits auf dem Red Bull Ring und war dort in den Top 10 unterwegs. Ich bin mir sicher, dass wir einen weiteren Schritt nach vorn machen werden.»

Sportlich läuft es für T3 Motorsport immer besser. Beim zweiten Lauf auf dem Nürburgring fuhren sowohl Muth mit Rang fünf und Hawkey mit Position elf ihre besten Rennergebnisse in der DTM ein. Vor allem Muth sorgt als «Overtaker» für frischen Wind und Furore. Zuletzt schloss er mit dem zweimaligen Meister Marco Wittmann eine irre Tattoo-Wette ab.

In der Gesamtwertung der DTM liegt Muth nach vier von acht Rennwochenenden mit 27 Punkten auf Rang zwölf. Der Belgier belegt zudem die dritte Position in der Juniorwertung. In der Teamwertung liegt das Lamborghini-Team aus Dresden auf der neunten Position.