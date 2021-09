Nach «Prügel»: Lawson meldet sich in Spielberg zurück

Liam Lawson hat sich zum Auftakt des fünften DTM-Rennwochenendes in zurückgemeldet: Der Neuseeländer fuhr am Freitag im zweiten Training die Bestzeit.

Ein Titelkandidat meldet sich nach einem verkorksten Rennwochenende zurück: Liam Lawson ist im zweiten Training die Bestzeit gefahren.

Der Neuseeländer gab zum Auftakt des fünften DTM-Rennwochenendes in Spielberg in der zweiten Session im Ferrari das Tempo vor, nachdem er zuletzt am Nürburgring zwei Nuller hinnehmen und nach hitzköpfigen Manövern auf der Strecke eine Menge Kritik einstecken musste.

Gaststarter Paul wieder vorne dabei

Wie schon im ersten Training war Maximilian Paul vorne dabei, er ist Gaststarter in einem dritten Lamborghini von T3 Motorsport. Am Mittag hatte er die Bestzeit hingelegt, nun wurde er hinter Lawson Zweiter.

In der Gesamtwertung führt nach 8 von 16 Rennen Kelvin van der Linde (Abt-Audi) mit 129 Punkten. Maximilian Götz (HRT-Mercedes) hat 96 Zähler, Marco Wittmann (Walkenhorst-BMW) 94. Dahinter in Lauerstellung: Alex Albon (AF-Corse-Ferrari) mit 82 Punkten und sein Teamkollege Lawson mit 80 Zählern.

Götz war im zweiten Training ebenfalls vorne dabei, er landete auf Platz drei vor seinem Teamkollegen Vincent Abril und Philip Ellis (Winward). Wittmann reihte sich auf Platz sechs ein, Van der Linde wurde Neunter.