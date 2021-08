Alle Augen auf Spielberg: DTM feiert Comeback

Besser könnten die Vorzeichen für das Motorsport-Finale 2021 am Red Bull Ring nicht sein! Beim DTM- Comeback vom 3. bis 5. September ist das Fahrerlager für Fans geöffnet.

Alexander Albon kommt als frisch gebackener DTM-Premierensieger mit dem Team AlphaTauri AF Corse zum Spielberg und mit Lucas Auer ist auch der beste DTM-Pilot Österreichs am Start.

Motorsport pur bieten außerdem drei Rahmenserien, insgesamt acht Rennen, Drift Shows und der «DTM Electric Power Run». Informationen zum Programm und Tickets können sich Fans unter www.redbullring.com sichern!

Nach drei Jahren Pause kehrt die DTM an den Spielberg zurück. Auch Red Bull ist in der Traditions-Rennserie wieder stark vertreten und schickt gemeinsam mit dem Team AF Corse zwei Ferrari 488 GT3 Evo 2020 ins Rennen.

Am vergangenen Renn-Wochenende feierte Alexander Albon am Nürburgring in den Farben der Red Bull Premium-Modemarke AlphaTauri seinen ersten DTM-Sieg und kommt damit voller Selbstvertrauen zum Spielberg. Im Red Bull Cockpit hat Liam Lawson bereits im ersten Saisonrennen in Monza gezeigt, dass er für volle Punkte sorgen kann. Und nicht zuletzt geht mit Lucas Auer Österreichs Top-Mann an den Start und hat fest vor, den rot-weiß-roten Fans bei den Heimrennen am Red Bull Ring Grund zum Jubeln zu liefern!

Von 3. bis 5. September dürfen sich die Fans auf zwei DTM-Rennen am Spielberg freuen. Nach dem Training am Freitag machen sich die Teams am Samstag und Sonntag jeweils um 13:00 Uhr bereit für den Start.

Neben dem hochkarätig besetzten Fahrerfeld mit ehemaligen und künftigen F1-Piloten sorgen rassige GT3-Sportwagen von Herstellern wie Audi, BMW, Ferrari, Mercedes, McLaren, Lamborghini oder Porsche für packendes Racing. Ein besonderes Zuckerl gibt’s für alle Fans am DTM-Wochenende 2021 auf dem Red Bull Ring: Sie können die atemberaubenden Rennboliden im offenen Fahrerlager aus nächster Nähe erleben!

Die Chance auf die österreichische Bundeshymne bei der Siegerehrung hat das heimische Publikum auch bei der DTM Trophy. In ihren Heimrennen kämpfen Florian Janits und Laura Kraihamer, jeweils mit einem KTM X-Bow GT4, um Podestplätze. Für Racing pur sorgen außerdem der BMW M2 Cup und die DTM Classic mit legendären Rennwagen aus der DRM-Ära. DTM Drift Shows, Pitwalks und der «DTM Electric Power Run» mit dem erst im November 2020 vorgestellten über 1.000 PS starken Elektro- Giganten der DTM – am Red Bull Ring auf nur einer von zwei Rennstrecken im aktuellen DTM-Kalender – machen das Rennwochenende perfekt.

Das volle DTM-Paket am Spielberg können sich Fans mit einem Ticket unter www.redbullring.com sichern. Bei jedem Erst-Zutritt zum Veranstaltungsgelände pro Tag (ab einem Alter von 12 Jahren) ist ein gültiger Nachweis über die Erfüllung der 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) erforderlich.