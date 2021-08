Der verrückte Fanclub: Jahresurlaub für Götz-Siege

Maximilian Götz kann sich in der DTM auf die Unterstützung seines Fanclubs verlassen. Eine Woche plant der Fanclub für ein Rennen ein, und dafür geht auch der Jahresurlaub drauf.

Timo Glock hat einen, Maximilian Götz auch: einen Fanclub, der den Fahrer unterstützt und auch zu den Rennen begleitet. In dieser Saison gibt es für den Götz-Fanclub aus dem Salzburger Tennengau dabei jede Menge zu bejubeln, denn der HRT-Pilot fährt in der DTM 2021 um den Titel mit.

Vor dem fünften Rennwochenende in Spielberg am kommenden Wochenende beträgt der Rückstand des ersten Verfolgers Götz auf DTM-Leader Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 33 Punkte. Für den Franken Götz ist Spielberg eine Art Heimspiel, denn in Österreich ist der Hauptsponsor seines HRT-Mercedes (BWT Mondsee) daheim. Und auch sein Fanclub.

Von außen wird oft unterschätzt, wie treu diese Anhänger tatsächlich sind. Die Story um den Götz-Fanclub ist eine Geschichte, die auf dem Campingplatz der Strecke von Brünn begann – vor 17 Jahren.

Mit dem Wohnmobil hatten sich drei Herren und zwei Damen nahe dem Fahrerlager «einquartiert», ganz zufällig zwischen denen der Väter von Max Götz, damals in der F3-Euroserie, und Mattias Ekström.

Mit Adi Götz wurde bei… hmmm, einigen Getränken schnell Freundschaft geschlossen – es war die Geburtsstunde des Max-Götz-Fanclubs. Es folgten Besuche in der Götz-Heimat Uffenheim sowie an einigen Rennstrecken, auf denen Max antrat – Formel 3, GT Masters, 24 Stunden Nürburgring, jetzt DTM.

«Wir planen eine Woche mit An- und Abreise ein, dafür verwenden wir den Großteil unseres Jahresurlaubs», sagen Christian (Sohn) und Sepp Waschl (Vater), die «Anführer».

Motorsportbegeisterung war bei ihnen und den anderen im Fanclub immer schon da, einige betätigten sich auch als Streckenposten auf dem Salzburgring.

«In dieser Saison wollen wir bei fünf Rennen dabei sein», erläutern die Hardcore-Fans. Auf dem Lausitzring feierten sie mit Götz dessen ersten DTM-Sieg, und nun soll auf dem Red Bull Ring der nächste Streich mit Salzburger Unterstützung gelingen.

«Was uns an der Familie Götz so gefällt, ist die Natürlichkeit, die zu einer echten Freundschaft führte», sagen die Waschls. Da kam Götz auch schon zum Fanclubtreffen nach Kuchl in den Tennengau. Und Sepp Waschl will in Spielberg seinen Geburtstag nachfeiern, der eigentlich im April war, «denn da sind alle da.»

Am besten gleich in Verbindung mit einem weiteren Götz-Sieg.