Legendär: Manthey EMA mit Grello-Design in DTM!

Manthey EMA bringt 2023 das legendäre Grello-Design in die DTM! Die Mannschaft aus Meuspath hat das Design der beiden Porsche 911 GT3 R für die diesjährige DTM-Saison präsentiert.

Motorsportliches Ostergeschenk für die DTM-Fans. Eines der legendärsten und beliebtesten Designs im deutschen Motorsport startet 2023 in der DTM! Manthey EMA bringt das Grello-Design in die DTM! Der zweite Wagen des Teams aus Meuspath wird im grünen Schwesterdesign starten.

Thomas Preining wird mit der Startnummer #91 Grello pilotieren. Der Österreicher kämpfte bereits 2022 im KÜS Team Bernhard Porsche um den Titelgewinn in der DTM und konnte zwei Rennen gewinnen. Dabei sorgte der Österreicher für den ersten Porsche-Sieg in der DTM. Dennis Olsen aus Norwegen, der 2022 für SSR Performance auch ein DTM-Rennen gewinnen konnte, wird das Schwesterfahrzeug steuern.

«Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr in der DTM anzutreten. Nachdem in den letzten Jahren ein großer Fokus auf den Rennen des Porsche 911 RSR in der WEC gemeinsam mit Porsche Motorsport und unseren Nordschleifen-Einsätzen lag, sind wir bereit für ein neues Projekt mit EMA Motorsport. Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren, die dieses Engagement unterstützen. Unser Team ist stark aufgestellt und hoch motiviert. Mit Dennis Olsen und Thomas Preining haben wir zwei DTM-erfahrene Piloten am Steuer. Ich bin gespannt, was dieses Motorsportjahr für uns bereithält», betont Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH.

Dennis Olsen, Porsche 911 GT3 R #90: «Ich freue mich sehr, in diesem Jahr für Manthey EMA in der DTM an den Start zu gehen. Mit dem Team habe ich bereits zusammengearbeitet und ich weiß, wie gut es bei Manthey funktioniert. Das Ganze wird getoppt mit der neuen Generation des Porsche 911 GT3 R. Für mich ist das genau der richtige Ausgangspunkt, um in der DTM auf höchstem Niveau zu fahren. Ich freue mich auf den Saisonstart!»

Thomas Preining, Porsche 911 GT3 R #91: «Ich bin super happy und freue mich auf die kommende DTM-Saison mit Manthey EMA. Das Team habe ich bereits im vergangenen Jahr beim achten NLS-Lauf und vor allem bei den zwölf Stunden von Bathurst kennengelernt: Die Crew ist hochprofessionell und die Chemie stimmt. Wir sind alle sehr motiviert. Ich blicke zuversichtlich auf die Saison und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.»