Mit Volvo: DTM-Meister Thiim startet in DTM Classic

Der 1986er DTM-Meister Kurt Thiim wird in der DTM Classic an den Start gehen. Für PROsport Classic wird der Däne einen der legendären Volvo 240 Turbo steuern.

Erst vor wenigen Wochen gab der ADAC bekannt, dass es auch in diesem Jahr eine DTM Classic geben wird. Bei bis zu vier Events präsentiert sich das rasante rollende Motorsportmuseum den Fans. Auftritte von klassischen Gruppe-A-Tourenwagen der 1980er Jahre oder den High-Tech-Rennern aus der Klasse 1 der 1990er Jahre stehen bei den DTM-Highlights auf dem Norisring (7. bis 9. Juli) und auf dem Lausitzring (18. bis 20. August) bereits fest.

Für die Saison 2023 ändert der ADAC das Konzept der DTM Classic, um den Fans noch mehr Abwechslung aus den verschiedenen Epochen der DTM zu bieten. Das neue Konzept setzt darauf, verschiedene Themen der Motorsportgeschichte in den Vordergrund zu stellen. Neben Fahrzeugen aus der technisch abwechslungsreichen Geschichte der DTM sowie der ehemaligen Deutschen Rennsport-Meisterschaft plant der ADAC in den kommenden Jahren auch Wertungsläufe oder Einladungsrennen mit historischen GT-Fahrzeuge oder Sportwagen unter der Dachmarke DTM Classic im Rahmen der DTM.

Für die Rennen der DTM Classic kooperiert der ADAC mit verschiedenen Serien-Betreibern aus der Welt des klassischen Motorsports. Den Anfang der DTM Classic 2023 machen am Norisring und am DEKRA Lausitzring die Tourenwagen-Legenden mit ihren spektakulären Boliden der DTM/ITC-Jahre 1984-1996.

Für die DTM Classic-Läufe der Tourenwagen Legenden auf dem Norisring und dem Gastspiel in der Lausitz steht nur der erste bekannte Name fest: Kurt Thiim! Der 1986er DTM-Meister wird für PROsport Classic – der historischen Rennsportabteilung von PROsport Racing – einen Volvo 240 Turbo steuern. Sowohl in der DTM als auch in der Tourenwagen EM sorgten die «schwedischen Kohlenkisten» für viel Furore. Seit dem Vorjahr ist der legendäre Däne zudem auch als Berater von PROsport Classic tätig. Das zweite Fahrzeug wird individuell besetzt, hier stehen neben ehemaligen DTM-Piloten auch junge Nachwuchspiloten auf der Liste des Teams.

Zwischen Thiim und Teamchef Christoph Esser liegt eine lange Zusammenarbeit und Freundschaft. «Kurt war Mitte der 80er Jahre mein Teamkollege bei Kissling Motorsport und wir hatten eine echt geile Zeit hier auf der Nordschleife», erinnert sich Teamchef Esser gerne an die gemeinsame Zeit mit dem populären Dänen zurück. Nachdem PROsport Racing 2006 gegründet wurde, stand Thiim die erste Zeit dem neugegründeten Team als Berater zur Seite. Dabei griff er auch vereinzelt in der VLN ins Lenkrad von Fahrzeugen des Rennstalls aus Wiesemscheid. «Beim ersten Rennen auf der Nordschleife von Nicki Thiim teilte er sich mit ihm das Cockpit. Die beiden haben damals direkt die Seat Leon Supercopa-Cup-Klasse gewonnen», fügt Chris Esser schmunzelnd an.

Sollte der ADAC die Planung umsetzen und im Rahmen der DTM Classic eine Veranstaltung mit Fahrzeugen aus der DRM-Ära austragen, wird PROsport Classic ebenfalls an den Start gehen. In diesem Fall wird der Rennstall einen Opel Kadett aus der Gruppe 4 an den Start bringen, mit dem Teamchef Chris Esser schon Anfang der 1980er Jahre in der Division 2 der legendären Deutschen Rennsport Meisterschaft gestartet ist.