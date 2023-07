DTM: Qualifyinggruppen für Norisring

Mit einem speziellen Qualifyingformat geht die DTM auf dem Norisring an den Start. Nun wurden die beiden Qualifyinggruppen für den Stadtkurs in Nürnberg festgelegt.

Am Samstag und Sonntag fährt die DTM mit einem speziellen Qualifyingformat auf dem Norisring. Das kombinierte Ergebnis aus den beiden Trainingssitzungen am Freitag entscheidet darüber, in welcher Gruppe die Piloten in beiden Zeittrainings an den Start gehen. Die Piloten mit einem ungeraden kombinierten Ergebnis starten in Gruppe 1, die Fahrer mit einem geraden Ergebnis in Gruppe 2.

Im Zeittraining am Samstag geht zunächst die erste Gruppe auf den legendären Stadtkurs in Nürnberg, am Sonntag die zweite Gruppe.

Der Schnellste aus beiden Gruppen wird das Rennen dann von der Pole-Position aufnehmen. Vom zweiten Startrang wird der schnellste Pilot der anderen Gruppe starten. Die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe sortieren sich in einer Reihe hinter dem schnellsten Fahrzeug der jeweiligen Gruppe ein.

Gruppe A:

Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3)

Alessio Deledda (SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3)

Ricardo Feller (ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3)

Luca Engstler (Liqui Moly Team Engstler - Audi R8 LMS GT3)

Jack Aitken (Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3)

Mick Wishofer (Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3)

Lucas Auer (Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3)

Mattia Drudi (Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3)

Maro Engel (Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3)

Laurin Heinrich (KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R)

Thomas Preining (Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R)

Mirko Bortolotti (SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3)

Franck Perera (SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3)

Christian Engelhart (Toksport WRT - Porsche 911 GT3 R)

Gruppe B:

Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport - BMW M4 GT3)

Kelvin van der Linde (ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3)

Tim Heinemann (Toksport WRT - Porsche 911 GT3 R)

Marco Wittmann (Project 1 - BMW M4 GT3)

Ayhancan Güven (KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R)

David Schumacher (Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3)

René Rast (Schubert Motorsport - BMW M4 GT3)

Arjun Maini (Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3)

Clemens Schmid (Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3)

Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3)

Patric Niederhauser (Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3)

Jusuf Owega (Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3)

Dennis Olsen (Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R)

