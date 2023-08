Ayhancan Güven startet nicht am Sonntag

Ayhancan Güven muss den Rennsonntag der DTM auf dem Nürburgring auslassen. Grund ist der heftige Unfall mit Christian Engelhart am Samstag.

Der heftige DTM-Unfall zwischen Ayhancan Güven im Team 75 Motorsport Porsche und seinem Markenkollegen Christian Engelhart im Toksport WRT-Fahrzeug hat Auswirkungen für den Rennsonntag in der Eifel. Ayhancan Güven wird das Rennen nicht bestreiten können.

Der Porsche 911 GT3 R der Bernhard-Mannschaft wurde beim Einschlag des Toksport-Boliden so stark beschädigt, dass er die Mannschaft den Schaden im Heckbereich nicht vor Ort am Nürburgring richten kann.

Der 25-jährige Türke überstand den Unfall unverletzt.

«Ich lag auf Platz 19, das Auto hat sich sehr gut angefühlt, wir hatten auf Regen gehofft, um durch eine gute Strategie unsere Chancen zu nutzen und weiter nach vorne zu kommen. Zum Unfall: Ich habe nichts kommen sehen. Ich hatte gerade eingelenkt und wusste plötzlich nicht mehr, in welche Richtung ich schaute. Das war schon ein schockierender Moment. Aber ich fühle mich okay, auch Christian geht es gut, das ist das Wichtigste. Ich bin froh, dass Porsche so stabile und sichere Autos baut. Es ist aber sehr schade für das Team», so der Pilot abschließend.

Den Unfall könnt ihr euch hier ansehen: